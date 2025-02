Nonostante la pioggia, grande successo della conferenza su Galileo Galilei a Cerveteri – di Giovanni Zucconi

Ieri sera, a Cerveteri, in una Sala Ruspoli piena di gente, si è svolta un’interessante conferenza su Galileo Galilei. Organizzata dal Gruppo Astrofili Palidoro e dalla Sezione di Cerveteri-Ladispoli-Tarquinia del GAR, doveva essere seguita dall’osservazione del cielo con dei potenti telescopi.

Ma la pioggia battente su Piazza Santa Maria, ha impedito al centinaio di persone che hanno partecipato alla conferenza di osservare il cielo stellato con i moderni telescopi, e con la fedele riproduzione del cannocchiale costruito da Galileo Galilei.

Conferenza su Galileo Galilei

Peccato quindi per la pioggia. Ma quando in Sala Ruspoli rimangono in piedi delle persone perché le sedie non bastano, è segno che l’iniziativa, pur rovinata dal brutto tempo, ha avuto un grande successo.

Bravissima la relatrice della interessante conferenza su Galileo Galilei, in occasione dei 461 anni dalla sua nascita. La ricercatrice Mara Moriconi, oltre ad essere una brava divulgatrice, ha anche partecipato al gruppo di lavoro, guidato dal Presidente Giuseppe Conzo, che ha scoperto un pianeta extrasolare. Per questa straordinaria scoperta, il Gruppo Astrofili Palidoro ha ottenuto una notorietà internazionale.

Grande successo ha avuto anche la riproduzione fedele del cannocchiale costruito da Galileo Galilei. Ricostruito con amore e perizia proprio dal Gruppo Astrofili Palidoro. Tutti i presenti hanno voluto toccarlo con mano, e provare a vedere attraverso di esso. Tutti. Anche la Sindaca Elena Gubetti, che ha seguito fino all’ultimo la conferenza, e che ha ringraziato il GAR e il Gruppo Astrofili Palidoro per tutto quello che hanno fatto in questi anni per Cerveteri. La Sindaca ha anche chiesto ai due organizzatori di ripetere di nuovo questa iniziativa in Piazza Santa Maria, sperando in un tempo più clemente.

Concludiamo ricordando che c’è stato alla fine un intervento non previsto di Gea Copponi. Che ha letto un brano del suo libro “Donne a Cerveteri”. Condividendo con i presenti una storia, sconosciuta ai più, che lega il borgo Ceri all’Accademia dei Lincei. Che, come è noto, annoverò tra i suoi accademici anche Galileo Galilei