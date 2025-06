Esordio eccellente per la rassegna ‘Un’Estate in Musica’, promossa dal Parco Archeologico Cerveteri e Tarquinia e l’Assessorato alla Tutela e Promozione del Sito Unesco del Comune di Cerveteri

“La location era tra le più suggestive che possano esserci: la nostra meravigliosa Necropoli Etrusca della Banditaccia. Al resto, ha pensato il ‘Giampaolo Ascolese Trio’, un raffinato ensemble di grandi musicisti che ci hanno offerto un momento davvero di grande musica, con arrangiamenti speciali in salsa jazz di alcuni dei più grandi successi del cantautorato italiano di una volta. Quello andato in scena sabato era il primo degli appuntamenti in programma della rassegna ‘Un’Estate in Musica’, un’iniziativa che insieme al Parco Archeologico Cerveteri e Tarquinia, con il Direttore Vincenzo Bellelli che ringrazio per la disponibilità e per la sua presenza, abbiamo fortemente voluto e che proseguirà anche nelle prossime settimane. Il prossimo concerto, già sabato prossimo, sabato 28 giugno, sempre alle ore 21:00 con un concerto per solo pianoforte”.

Grande pubblico alla Necropoli Etrusca a Cerveteri per il concerto del 'Giampaolo Ascolese Trio'

A dichiararlo è Federica Battafarano, Assessore alla Tutela e Promozione del Sito Unesco del Comune di Cerveteri a margine dell’esordio della rassegna di concerti estivi organizzata all’interno della Necropoli della Banditaccia.

“La risposta di pubblico è stata davvero importante in occasione del concerto di sabato – ha dichiarato l’Assessore Federica Battafarano – una platea numerosa che testimonia quanto l’iniziativa sia di qualità e di spessore. Come detto, sabato 28 giugno già ci sarà il secondo concerto: ad esibirsi al pianoforte Daniele Adornetto, che in carriera vanta collaborazioni teatrali di straordinario pregio con artisti del calibro di Giorgio Albertazzi, Arnoldo Foà, Amanda Sandrelli e molti altri. Con l’occasione, oltre a complimentarmi con il Giampaolo Ascolese Trio per il bellissimo concerto, ci tengo a ringraziare il Maestro Giacomo Bellucci dell’Orchestra Sinfonica Renzo Rossellini, con il quale più volte in passato abbiamo avuto l’opportunità di poter collaborare in maniera estremamente proficua”.

Le modalità di ingresso al secondo concerto di ‘Un’Estate in Musica’ sono le medesime del primo appuntamento: sarà richiesto un biglietto di ingresso dal costo complessivo di 12euro, comprendente l’ingresso al Sito Unesco, il concerto e un piacevole brindisi di benvenuto. Per info e prenotazioni, inviare un messaggio al numero 3478325416 o inviare una e-mail a [email protected]