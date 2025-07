Grande novità in casa Virtus Marina San Nicola: arriva il Calcio a 5 –

Il Calcio a 5 Una grande novità in casa Virtus MSN per la stagione 2025/2026.

La società crede fortemente nel nuovo progetto e si sta muovendo per completare una squadra Under 19 competitiva e per creare altri gruppi under 17.

I responsabili del settore calcio a 5 saranno Mario Buonocore, nome di spicco nell’ambiente futsal e Daniele Davide

“Il nostro obiettivo è quello di introdurre e far conoscere il calcio a 5, offrendo una nuova opportunità di crescita e sviluppo per i nostri giovani giocatori. Il futsal rappresenta un’ottima palestra per migliorare le abilità tecniche, la velocità e la strategia, e può essere un’ottima opzione per i giocatori che vogliono allenarsi in un ambiente più dinamico e intenso. Siamo convinti che il calcio a 5 possa arricchire la nostra società e offrire altre possibilità per i nostri giocatori.”

Gli Open Day ci saranno tutti i lunedì e giovedì di Luglio alle ore 19.00 presso il Campo Lombardi di Marina di San Nicola.