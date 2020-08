Condividi Pin 1 Condivisioni

La manifestazione si terrà a Santa Marinella sabato 22 agosto a partire dalle 18:15

Gli Amici di Flavia organizzano una grande Pedalata di Solidarietà –

Anche quest’anno, pur con tante difficoltà, Gli Amici di Flavia ONLUS hanno organizzato un evento in ricordo della piccola Flavia Montefiore: una Pedalata di Solidarietà

L’evento, col patrocinio del Comune di Santa Marinella, è una pedalata solidale rivolta a grandi e piccoli a favore del reparto oncoematologico del Bambin Gesù.

Tutti i partecipanti potranno riunirsi sabato 22 agosto alle ore 18:15 presso il Parco Amore (Majorca Nord) in via Aurelia e alle 18:30 si partirà per raggiungere il promontorio del Porticciolo di Santa Marinella in Via Roma.

L’ Associazione “Gli amici di Flavia” nasce nel 2012 con lo scopo di aiutare e sostenere i bambini dei reparti oncoematologici, con particolare attenzione al reparto del Bambin Gesù di Roma.

Fondata da i genitori di Flavia e da un gruppo di amici a loro vicini, cerca di creare momenti di serenità nella vita fin troppo monotona e programmata dei bambini affetti da queste patologie seguendo principalmente tre obiettivi: creare momenti di unione e festa nei periodi natalizi e pasquali; organizzare feste a sorpresa per i compleanni dei bambini costretti a passare il giorno del loro compleanno in reparto e organizzare giornate di svago con gite e soggiorni fuori città.

Il Flavia’s Day e le altre iniziative sono momenti di sensibilizzazione, socialità e raccolta fondi.

Per informazioni e contatti http://www.gliamicidiflaviaonlus.org/