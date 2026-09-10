Domenica 13 il primo appuntamento al Parco Fürstenfeldbruck. Una rete di associazioni, istituzioni e cittadini per riscoprire natura, ambiente, cultura e socialità

Cerveteri si prepara ad accogliere un nuovo progetto dedicato alla valorizzazione del patrimonio verde e alla partecipazione della cittadinanza. Prende il via infatti domenica 13 “Gli Alberi Raccontano – Adottiamo il Parco”, iniziativa promossa da Scuolambiente, con il patrocinio del Comune di Cerveteri e la collaborazione di numerose associazioni del territorio.

Un progetto ambizioso che non si limiterà a una singola giornata, ma si svilupperà nel corso dell’anno attraverso una serie di appuntamenti in diversi luoghi verdi della città. L’idea è quella di raccontare il territorio attraverso i suoi alberi, le sue piante, i suoi parchi e i suoi spazi naturali, coinvolgendo direttamente cittadini, associazioni e giovani.

Il primo appuntamento si svolgerà al Parco Fürstenfeldbruck, attualmente gestito dall’Associazione “Damiano Casali”, che da tempo è impegnata nel percorso di trasformazione dell’area in un luogo di incontro, aggregazione e socializzazione, con una particolare attenzione alle nuove generazioni.

Una scelta non casuale, dunque, quella del Parco Fürstenfeldbruck, che diventerà per una giornata il punto di partenza di un percorso più ampio dedicato alla conoscenza e alla valorizzazione degli spazi verdi di Cerveteri.

Una domenica tra ambiente, natura e socialità

La giornata di domenica 13 prenderà il via alle 9.30, con l’accoglienza dei partecipanti e i saluti istituzionali.

Il programma entrerà quindi nel vivo con la presentazione della campagna “Adotta un Ulivo”, una delle iniziative attraverso le quali Scuolambiente intende rafforzare il rapporto tra cittadini e territorio. A fare da accompagnamento alla mattinata sarà la musica di Fabrizio Di Gangi, con un sottofondo a tema “green”.

Ampio spazio sarà dedicato anche alla scoperta della natura. Annarosa Leone, esperta di natura, accompagnerà i partecipanti nella ricerca e nell’osservazione delle piante spontanee, offrendo l’opportunità di conoscere più da vicino la vegetazione presente negli spazi verdi cittadini.

Sempre Fabrizio Di Gangi presenterà inoltre il Laboratorio Fotografia Smart, pensato per raccontare attraverso le immagini gli elementi naturali e paesaggistici che caratterizzano il territorio.

A completare la proposta ci sarà il Banchetto “Green”, curato da Rosario Sasso, Maestro delle piante, dedicato alla conoscenza del mondo vegetale e alle sue molteplici peculiarità.

La giornata non sarà però soltanto un’occasione di approfondimento ambientale. Grande attenzione sarà infatti riservata anche alla socialità e al divertimento, con attività pensate per coinvolgere diverse fasce d’età.

L’Associazione “Damiano Casali” proporrà infatti “I Giochi di Una Volta”, un momento ludico dedicato alla riscoperta dei giochi tradizionali, mentre l’Auser Civitavecchia – Gruppo Cerveteri Ladispoli sarà protagonista della simpatica sfilata dedicata agli “amici pelosetti”.

Una rete di associazioni per il territorio

Uno degli aspetti caratterizzanti del progetto è proprio la capacità di mettere in rete realtà associative diverse, unite da un obiettivo comune: contribuire alla valorizzazione del territorio e alla costruzione di una comunità sempre più partecipe.

Al percorso collaborano Salviamo il Paesaggio – Comitato Litoranea Roma Nord, Auser Civitavecchia Gruppo Cerveteri Ladispoli, G.E.C. Cerveteri, A.N.P.S. – Associazione Nazionale Polizia di Stato e Forum Giovani Scuolambiente, insieme al Comune di Cerveteri – Assessorato alla Cultura.

Una collaborazione che permette di mettere a disposizione competenze ed esperienze differenti, creando un calendario di iniziative che toccherà progressivamente diversi punti verdi del territorio.

L’obiettivo è quello di andare oltre la semplice organizzazione di eventi, costruendo un vero e proprio percorso di conoscenza, cura e partecipazione.

I parchi e le aree verdi, infatti, non vengono considerati soltanto come spazi da preservare, ma anche come luoghi nei quali sviluppare relazioni, attività culturali, educazione ambientale e momenti di aggregazione.

Il progetto sostenuto anche dal finanziamento ANCI

La realizzazione del programma è stata resa possibile anche grazie al finanziamento ottenuto dal Comune di Cerveteri nell’ambito di un progetto premiato dall’ANCI.

Scuolambiente ha potuto inserirsi in questo percorso con una propria proposta, contribuendo alla definizione di una serie di iniziative che si svilupperanno nell’arco dell’intero anno.

Un sostegno che consente quindi di dare continuità al lavoro delle associazioni e di programmare attività capaci di coinvolgere progressivamente cittadini e realtà del territorio.

L’idea di fondo è quella di favorire una maggiore consapevolezza rispetto al patrimonio ambientale e storico di Cerveteri, stimolando allo stesso tempo una partecipazione attiva alla cura degli spazi comuni.

Cantieri: “Vogliamo coinvolgere i cittadini”

A sottolineare il valore dell’iniziativa è la presidente di Scuolambiente Maria Beatrice Cantieri, che ha voluto ringraziare l’Amministrazione comunale e tutte le associazioni coinvolte nel progetto.

«Una serie di iniziative che si svolgeranno durante tutto l’anno, per le quali vogliamo ringraziare l’Amministrazione Comunale e tutte le associazioni – ha dichiarato Cantieri –. Un grazie speciale all’amica artista Lulù che, come sempre, sostiene l’opera di noi volontari con la sua sensibilità».

La presidente di Scuolambiente guarda quindi alla partecipazione dei cittadini come a uno degli elementi fondamentali del progetto.

«Sappiamo che i cittadini sono sempre attenti alle proposte mirate alla valorizzazione del tessuto sociale e a conoscere e migliorare i punti verdi e i luoghi storici della città – ha aggiunto –. Quindi… non perdeteci di vista. Vi aspettiamo!».

Dal Parco Fürstenfeldbruck un percorso destinato a durare tutto l’anno

“Gli Alberi Raccontano – Adottiamo il Parco” si presenta dunque come un progetto che vuole mettere al centro il rapporto tra persone, ambiente e territorio.

Il primo appuntamento al Parco Fürstenfeldbruck sarà soltanto l’inizio di un calendario più articolato, destinato a proseguire nei prossimi mesi in altri punti verdi di Cerveteri.

L’obiettivo è creare occasioni concrete per conoscere meglio la natura che circonda la città, riscoprire luoghi spesso poco conosciuti e trasformare parchi e aree verdi in spazi sempre più vissuti dalla comunità.

Una filosofia che si riassume nel nome stesso del progetto: gli alberi raccontano, ma per ascoltare la loro storia è necessario fermarsi, conoscerli e imparare a prendersene cura.

E proprio da domenica 13, con il primo appuntamento al Parco Fürstenfeldbruck, Scuolambiente e le associazioni coinvolte proveranno a trasformare questa idea in un percorso concreto di partecipazione, conoscenza e tutela del territorio.