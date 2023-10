Gli abiti del Maviva Store alla Milano Fashion Week

Le modelle curvy incantano gli spettatori della Milano Fashion Week, per loro c’erano anche gli abiti confezionati da Maviva Store

Specchio culturale e sociale, la moda cambia ed evolve al ritmo del mondo che ci circonda. Non solo tessuti e paillettes, ma anche idee e rivoluzioni sono partite proprio dalle passerelle. Sicuramente, tra le più importanti, ci sono quelle della moda milanese: nel corso della Milano Fashion Week la città lombarda diventa centro e modello. Così, di fronte ad occhi increduli, le modelle curvy “Boteriane in the world” hanno incantato sfilando con passo audace. Ma c’è di più: lo hanno fatto con abiti confezionati proprio sul nostro territorio, più precisamente a Santa Marinella e non da un negozio qualunque, bensì dal Maviva Store.

Gli abiti di Maviva hanno vestito le modelle Laura Antonella Paradiso, Elisabetta Giordano, Francesca Angelo, la polesana Barbara Braghin, Debora Bellini, Maria Gallo, Stefania Ferla, Bijou Diop, Maria Angela Di Paolo, Silvia Dragoni, Emanuela Grieco, Julieta Harrow con il piccolo Jayden, Alessandra Botto con il piccolo Mattia. Insieme agli abiti del negozio della Perla del Tirreno anche quelli di altre boutique: Chemimetto, Cloemoda, Hanna Nikole, e i gioielli di Gemme sul Filo.

Laura Panigatti, presidente dell’associazione “Boteriane in the world” si è detta fiera di rappresentare la normalità e la bellezza dei corpi imperfetti, sempre ricchi di fascino. Il pubblico della passerella Yes Brand di Milano non ha potuto che applaudire l’iniziativa e per l’associazione sono in arrivo tanti eventi ancora top secret.

Insomma, la sfilata diretta da Tiziano Cavaliere è stata un successo perché ha saputo mostrare verità e dietro quel successo ci sono storie e abiti. Ed è bello sapere che il litorale a nord di Roma ha dato il proprio contributo grazie al Maviva Store.