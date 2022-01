Il 15enne di Ladispoli e vicino anche a Cerveteri, è ricoverato al Bambino Gesù di Roma dove attende di ricevere un trapianto di midollo osseo che gli salvi la vita

Giulio, affetto da aplasia midollare: iniziative a Cerveteri per trovare un donatore di midollo osseo –

Era un ragazzo sanissimo, uno sportivo. Giocava a livello agonistico a Cerveteri negli under 16 come portiere allenandosi cinque volte a settimana e giocando due partite due volte a settimana.

Giulio aplasia midollare Cerveteri

È la storia di Giulio, il ragazzo di 15 anni di Ladispoli, molto vicino anche al territorio etrusco, affetto da una malattia rara. La scoperta è arrivata dopo il 30 ottobre. Giulio era in campo per una partita. Poi un infortunio di gioco, uno scontro con un altro giocatore e il dolore al ginocchio.

I genitori lo portano al Bambin Gesù di Palidoro dove, durante gli esami, i medici si accorgono di alcune macchie della pelle. Da qui la decisione di sottoporlo subito a emocromo. Poi il trasferimento in ambulanza al Bambino Gesù di Roma dove ad oggi Giulio si trova ancora ricoverato.

È qui che, dopo tre settimane, è arrivata la diagnosi: aplasia midollare severa, una malattia del midollo osseo abbastanza severa. Una malattia rara autoimmune. Serve un trapianto di midollo osseo da parte di un donatore.

Ma in famiglia nessuno è compatibile, come spiega la mamma di Giulio. L’ospedale si è subito attivato per cercare nella banca dati mondiale una compatibilità con Giulio.

E ora la famiglia di Giulio sta cercando di sensibilizzare quante più persone possibili nell’importanza di donare il midollo osseo. “In Italia questa problematica è poco conosciuta e c’è bisogno di maggiori informazioni, così da incrementare il numero degli iscritti al registro nazionale donatori”

E così, dopo l’iniziativa che ha riscosso diverse presenze a Fiumicino, nel mese di dicembre, i genitori hanno deciso di spostarsi a Cerveteri con due eventi volti a trovare nuovi donatori da poter iscrivere alla banca dati, nella speranza che uno di questi possa essere compatibile con Giulio. Donare il midollo non è doloroso e nella maggior parte dei casi non è nemmeno invasivo. La donazione avviene infatti, con un semplice prelievo dal braccio e solo in alcuni casi con un prelievo dal bacino (ma senza alcun dolore).

L’appuntamento è per il 15 gennaio al Granarone. Qui si porteranno dei camper dell’Admo, Associazione Donatori Midollo Osseo e Cellule Staminali Emopoietiche. Saranno presenti dei medici che dopo un colloquio conoscitivo e informativo effettueranno i prelievi (del sangue o della saliva) per verificare la compatibilità.

Per poter essere donatori bisogna avere tra i 18 e i 35 anni, pesare non meno di 50 kg ed essere in buona salute (nel caso in cui si prendano dei farmaci basta solo chiedere all’associazione se si può essere dei donatori o meno).

L’appuntamento al Granarone (che sarà replicato anche il 29 gennaio) è dalle 8.30 alle 16 senza interruzioni. Per partecipare basta prenotarsi sul sito dell’Admo Lazio (anche se i medici proveranno a effettuare quanti più test tra i presenti, anche senza prenotazione). I genitori di Giulio ringraziano anche l’amministrazione comunale e il sindaco di Cerveteri per la disponibilità e sensibilità dimostrata.