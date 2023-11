Giulia Cecchettin, Filippo Turetta trovato in Germania

Il giovane accusato dell’omicidio di Giulia Cecchettin ora dovrà rispondere alle domande degli inquirenti

Filippo Turetta è stato trovato vivo e fermato in Germania, come riportato dall’ANSA. Il giovane accusato dell’omicidio di Giulia Cecchettin ora dovrà rispondere alle domande degli inquirenti. Il corpo della giovane ragazza è stato ritrovato senza vita nel lago di Barcis, in provincia dii Pordenone.

“Amore, mi manchi già tantissimo. Abbraccia la mamma e dalle un bacio da parte mia”. Lo ha scritto questa mattina sul proprio profilo Facebook Gino Cecchettin, il papà di Giulia. Aggiunge poi una citazione “L’amore vero non umilia, non delude non calpesta, non tradisce e non ferisce il cuore. L’amore vero non urla, non picchia, non uccide”.