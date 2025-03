Girava in macchina con il figlio, viene fermata con dei mattoncini all’hashish. Arrestata dalla Polizia di Stato

Sequestrati 3 chili e mezzo di sostanza stupefacente

Girava in macchina con il figlio, viene fermata con dei mattoncini all’hashish

Gli investigatori del III Distretto Fidene Serpentara erano riusciti già da tempo ad identificare nella 47enne la stessa donna che da mesi gestiva un giro di spaccio in zona Nomentana.

Così, intercettatala ieri pomeriggio, l’hanno fermata per un controllo in via Giovan Battista Morgagni.

A quel punto l’attenzione degli investigatori si è concentrata sull’auto, subito sottoposta a perquisizione veicolare. Nascosta all’interno dell’abitacolo c’era una busta di plastica bianca, dove erano nascoste 4 tavolette di hashish, del peso complessivo di 400 grammi.

La successiva perquisizione domiciliare ha restituito ai poliziotti la conferma dei loro sospetti: all’interno di un borsone custodito dentro una cabina armadio, gli agenti hanno rinvenuto altri 3 chili di hashish, suddiviso in riquadri di 100 grammi, tutti con etichettatura personalizzata.

Al termine degli accertamenti, la donna è stata arrestata per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’Autorità Giudiziaria ha convalidato l’operato della Polizia di Stato.

Si precisa che le evidenze informative ed investigative descritte attengono alla fase processuale delle indagini preliminari e che, pertanto, l’indagato è da considerarsi non colpevole fino a sentenza passata in giudicato.