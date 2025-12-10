Giornate nella Protezione Civile comunale di Cerveteri per gli studenti delle superiori sospesi per motivi disciplinari

Il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti: “Non una punizione, ma un’occasione per responsabilizzare i ragazzi e far capire loro l’importanza del rispetto del prossimo e del bene comune”

Gli studenti degli Istituti Superiori “Enrico Mattei” di Cerveteri e “Stendhal – Calamatta” di Civitavecchia, destinatari di provvedimenti disciplinari con sospensione dalle attività scolastiche, saranno coinvolti dal Gruppo Comunale di Protezione Civile di Cerveteri in attività formative e di pubblica utilità.

Nei giorni scorsi, la Giunta comunale di Cerveteri ha approvato la delibera con la quale viene siglato lo schema di convenzione tra gli Istituti e l’Amministrazione comunale, definendo modalità e percorsi educativi rivolti agli studenti che, per ragioni comportamentali, sono stati oggetto di procedimenti disciplinari.

“Non una punizione, ma un’occasione per responsabilizzare i giovani attraverso attività socialmente utili – ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – Troppo spesso gli studenti sospesi tendono a considerare quei giorni come un periodo libero da impegni. Non deve essere così: è importante che comprendano che a ogni comportamento scorretto corrisponde una conseguenza, e che facciano propri i valori del bene pubblico, del rispetto della collettività e della convivenza civile. Sono certa che, dopo aver trascorso qualche giorno accanto al nostro Gruppo Comunale di Protezione Civile, i ragazzi torneranno sui banchi di scuola più consapevoli e responsabili del proprio agire”.

“Ringrazio le Dirigenze scolastiche dei due Istituti per aver proposto la stipula di questa convenzione – conclude il Sindaco – e la nostra Protezione Civile Comunale, che si è immediatamente resa disponibile affinché il progetto potesse essere avviato. Un ringraziamento particolare va a Renato Bisegni, responsabile del Gruppo Comunale di Protezione Civile di Cerveteri, per la sua pronta disponibilità ad accogliere i ragazzi e per l’impegno nel coinvolgerli nei progetti di assistenza alla popolazione e negli interventi sul territorio”.