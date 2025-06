In occasione della Giornata Mondiale dello Yoga, la ASL Roma 4 promuove due eventi gratuiti per la popolazione dei Distretti 1 e 2

In occasione della Giornata Mondiale dello Yoga, il 20 e 21 giugno la ASL Roma 4 organizza due appuntamenti aperti a tutta la cittadinanza per celebrare questa disciplina millenaria, riconosciuta a livello internazionale per i suoi effetti benefici su corpo e mente. Le Giornate del Benessere, rivolte alla popolazione dei Distretti 1 e 2, si inseriscono nel progetto Prescribe to Fitt, promosso dal Dipartimento di Prevenzione per incentivare stili di vita sani e attivi.

Lo yoga, infatti, aiuta a ridurre lo stress e l’ansia, migliora la flessibilità e l’elasticità, rafforza il tono muscolare, aumenta l’energia e favorisce la salute cardiovascolare. La pratica costante è anche uno strumento efficace per la prevenzione di numerose patologie croniche e per il miglioramento del benessere psicofisico complessivo.

Gli appuntamenti sono:

Venerdì 20 giugno alle ore 18:00 a Civitavecchia

Sabato 21 giugno alle ore 9:00 a Ladispoli, in via Firenze

L’accesso è libero e gratuito. Si consiglia di indossare un abbigliamento comodo, portare con sé un tappetino, un cappello per il sole e una bottiglia d’acqua.

Due giornate pensate per avvicinare le persone alla pratica dello yoga, promuovere la cultura della prevenzione e prendersi cura del proprio benessere in un clima di condivisione e serenità.