Iniziativa promossa da “ProdecoPharma – Etica per natura” e le Farmacie comunali di Cerveteri, appuntamento per giovedì 3 luglio

Una giornata dedicata alla donna quella di giovedì 3 luglio presso la Farmacia Comunale n.6 in Via Fontana Morella n.84. Una campagna di prevenzione promossa da “ProdecoPharma – Etica per natura” e il servizio farmaceutico comunale di Cerveteri totalmente gratuita ideata e pensata per il benessere femminile.

Un check-up completo mirato ad indagare la qualità della circolazione venosa delle gambe con utilizzo del pletismografo, possibili fastidi uro-vaginali e sintomatologie in menopausa. Al termine dei controlli verrà rilasciato un report personalizzato con consigli pratici per prendersi cura del proprio corpo e della propria salute. Il servizio è gratuito, ma è necessaria la prenotazione. Si può prenotare inviando un messaggio WhatsApp al numero 0687673497 oppure recandosi direttamente presso la Farmacia comunale n.6.

“Sin dalla sua apertura la Farmacia comunale n.6 si sta distinguendo non soltanto per la normale vendita di farmaci, ma anche per una serie di iniziative correlate legate alla salute e al benessere della persona – ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – lo screening che effettueremo giovedì 3 luglio va proprio in questa direzione. Il mio invito ad aderire all’iniziativa è rivolto a tutte le Donne: in davvero pochissimo tempo potranno effettuare un importante controllo medico e regalarsi una ‘coccola’ alla propria salute. Più che mai è fondamentale controllarsi e fare prevenzione: questa, come sempre, è la miglior cura che possiamo dare al nostro corpo. Ringrazio con l’occasione l’Amministratore Unico della Multiservizi Caerite il Dottor Remo Tagliacozzo, il Funzionario il Dottor Domenico Paglialunga, che svolge sempre un eccellente lavoro per il servizio farmaceutico comunale e tutto il personale delle nostre farmacie comunali, vero punto di riferimento per i nostri cittadini”.