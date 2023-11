Cerveteri ricorda Giulia Cecchettin: al mattino appuntamento al Granarone, nel pomeriggio a Sala Ruspoli e in serata a Valcanneto

“Sabato ricorre la Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le Donne. In questi giorni l’Italia intera è sconvolta dall’ennesimo femminicidio, dalla morte per mano del suo ex fidanzato di Giulia Cecchettin, ragazza che per sempre, avrà 22 anni. Per questo motivo, come Amministrazione comunale, vogliamo dedicare la giornata di sabato 25 novembre a lei. Come di consueto abbiamo organizzato un’intera giornata di appuntamenti, un ideale coro di voci fatto da opere, letture, musiche, teatro, che possano portarci non solo ad un’occasione di rinascita e riflessione collettiva, ma anche ad un risveglio culturale e perché no, ad uno stimolo a tutte quelle Donne che ancora soffrono in silenzio ad emergere e a denunciare”. A dichiararlo è Elena Gubetti, Sindaco di Cerveteri, nel promuovere le iniziative proposte dall’Amministrazione comunale in occasione della giornata del 25 Novembre.

Il programma di iniziative in occasione della Giornata Internazionale comincia alle ore 10:00 presso l’Aula Consiliare del Granarone.

L’Assessorato alle Politiche Sociali, insieme a numerose realtà del territorio tra cui la Cooperativa BeFree, impegnata nelle attività del Centro Anti Violenza di Via dei Bastioni, propone “Il volo delle Farfalle, il Coraggio e la Speranza”, una mattinata di dibattito, letture, testimonianze, racconti, ma anche arte e musica, che vedranno protagonista la soprano Elena Danusica. Contribuiranno alla mattinata, l’Associazione Scuolambiente, il Cesv Lazio, la Consulta dei Cittadini Migranti e Apolidi e l’artista Luisana Leone.

Nel pomeriggio ci si sposta a Sala Ruspoli, con un ricco programma di iniziative messo a punto dall’Assessorato alle Politiche Culturali. A partire dalle ore 16:00, spazio all’arte con la mostra “Visioni Parallele”, un ensemble di opere pittoriche a cura di “InQuadro” dedicate alla giornata del 25 Novembre.

A seguire, c’è “Una stanza tutta per lei”, lettura teatralizzata di Valentina Cognatti di Margot Theatre. Il pomeriggio continua con il concerto del Maestro Paolo Giannini, che si esibirà in alcuni brani di Chopin.

Giornata Internazionale contro la violenza sulle Donne: Cerveteri ricorda Giulia Cecchettin

“Alle ore 19:00, un appuntamento a cui invito tutti a prendere parte – ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – perché vuole essere un momento simbolico importante, in cui tutta la nostra comunità, si unisce per dire BASTA alla violenza sulle DONNE! Sulla scalinata di Piazza Santa Maria, ci ritroveremo per un flash mob: 106 Donne, esattamente il numero delle Donne vittime dall’inizio 2023, che sfileranno sulla gradinata di piazza Santa Maria e ognuna di loro, terrà in mano una candela accesa a ricordare quella vita spezzata violentemente da chi diceva di amarla. Un momento importante per farci sentire e dire che la violenza perpetrata sulle donne, fisica o psicologica, ci riguarda tutti e tutti ne siamo responsabili”.

Da non perdere invece in serata, alle ore 21:00 presso il Teatro della Scuola Don Milani a Valcanneto, lo spettacolo teatrale promosso dal Cdz Valcanneto, “Tacchetti rossi…scena da uno stupro”, scritto e diretto di Laura Masiello con Laura Laurini.

“Come di consueto la Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le Donne sarà caratterizzata da momenti culturali aperti a tutta la cittadinanza – ha dichiarato il Vicesindaco di Cerveteri Federica Battafarano – insieme ad alcune realtà artistiche del territorio infatti, proponiamo un programma di appuntamenti che spaziano dalle mostre di quadri alla musica, dagli spazi letterari al teatro. Questo perché crediamo che l’arte e la cultura siano portatrici non soltanto di intrattenimento, ma anche di messaggi importanti di sensibilizzazione, di forza e di vicinanza. Chiaramente siamo ben consapevoli che non saranno dei concerti o degli spettacoli teatrali a porre un freno al drammatico fenomeno della violenza contro le Donne, ma la speranza è che questi momenti possano offrire spunti di riflessione su cosa e quanto possiamo fare noi, Istituzioni e singoli cittadini, all’interno di questa società”.

“Insieme ad una serie di associazione del territorio da sempre impegnate in attività sociali, ed in particolar modo grazie al sostegno della Cooperativa BeFree, che gestisce il nostro Centro Antiviolenza in Via dei Bastioni, racconteremo storie di Donne comuni, di Donne vittime di violenza, ci saranno toccanti testimonianze e momenti d’arte – ha detto Francesca Badini, Assessora alle Politiche Sociali del Comune di Cerveteri – una mattinata a cui abbiamo voluto dare come nome “Il volo delle Farfalle, il coraggio e la speranza”, perché speriamo che queste rappresentino anche un auspicio, per tutte quelle Donne vittime di violenza che presto, proprio come delle meravigliose farfalle, possano trovare il coraggio di spiccare il volo libere e lontane da ogni forma di violenza. Sarà una mattinata estremamente emozionante e ricca di spunti di riflessione”