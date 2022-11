Giornata contro la violenza sulle donne: in zona Aurelio la Polizia con il camper di “Questo non è Amore”

Gli agenti hanno incontrato gli studenti di un istituto comprensivo, alla Garbatella importante iniziativa del Comitato di quartiere con i poliziotti del commissariato

In occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, stamattina, l’equipe del Camper di “Questo non è amore” della Questura ha fatto tappa in via Ormea, in zona Aurelio, dove ha incontrato gli alunni di un Istituto Comprensivo di zona, nell’ambito di una preziosa iniziativa durante la quale sono stati messi in scena dialoghi, monologhi, poesie ed esposti cartelloni e dipinti al fine di sensibilizzare anche gli avventori del mercato rionale, che si svolge nella piazza situata proprio davanti l’ingresso della scuola, sul tema della “violenza contro le donne”.

A bordo del camper, operativa come sempre, l’equipe specializzata, composta dagli psicologi e medici della Polizia di Stato, dagli investigatori della Squadra Mobile e dal personale specializzato della Divisione Anticrimine e dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Roma, a cui i cittadini si sono rivolti per avere informazioni, proporre quesiti, raccontare la propria storia o semplicemente per avere un consiglio.

In viale delle Sette Chiese, invece, gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Cristoforo Colombo hanno partecipato ad un evento promosso dall’Associazione ITACA, voluto, in occasione di questa particolare giornata, per realizzare una sorta di gemellaggio simbolico tra la “panchina rossa” posizionata in viale delle Sette Chiese nei pressi dell’Oratorio San Filippo Neri e quella recentemente installata nel cortile del Commissariato Colombo.