Funerali di Papa Francesco: trasporto pubblico potenziato verso San Pietro

☑️In occasione della scomparsa di Sua Santità Papa Francesco, Atac ha attivato un piano straordinario per agevolare l’afflusso dei fedeli verso l’area del Vaticano.

Da oggi a venerdì sarà possibile porgere l’ultimo saluto a Papa Francesco in Vaticano. Sabato, dalle 10, i funerali sul sagrato di San Pietro. Sono attese oltre 200mila persone

Dopo la cerimonia del funerale, il Santo Padre sarà sepolto a Santa Maria Maggiore: il percorso del feretro è al momento in fase di valutazione.

È stata creata un’area di sicurezza delimitata dai seguenti piani stradali: largo del Colonnato, via dei Corridori, Borgo Sant’Angelo, via della Traspontina, via Pio X, Borgo Santo Spirito, largo degli Alicorni, via Paolo VI e piazza Sant’Uffizio

🚌 Potenziate 11 linee del servizio di superficie che transitano nelle vicinanze di San Pietro, e 6 linee portanti che servono l’area metropolitana.

Le linee interessate⤵️

23, 32, 40, 49, 62, 64, 70, 83, 85, 87, 105, 118, 246, 492, 495, 792 e 916.

🚇 Per chi utilizza la metropolitana, si ricorda che:

📍 la stazione Cipro della Metro A è dotata di ascensore;

📍 la stazione Ottaviano della Metro A è provvista di montascale, a supporto delle persone con mobilità ridotta.

Rinforzati i presidi nelle stazioni metropolitane di Termini, San Giovanni e Ottaviano della metro A: da sabato anche nelle stazioni metro di Cipro e Piramide.

🚆È possibile raggiungere la zona di San Pietro anche mediante i treni regionali delle linee FL3 e FL5, con discesa alla Stazione Roma San Pietro. Si può utilizzare anche la FL1 fino a Trastevere e poi le linee FL3 e FL5 fino a San Pietro.

⭕Prevista inoltre l’interdizione al traffico di Borgo Santo Spirito (angolo piazza Ildebrando Gregori), via Porta Angelica, largo di Porta Cavalleggeri (in direzione di piazza del Sant’Uffizio).

🚫Inoltre, a San Pietro sono previsti divieti di sosta in diverse vie dell’area circostante

