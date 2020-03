Condividi Pin 6 Condivisioni

Due palazzine liberate per permettere i lavori di ripristino delle tubature

Fughe di gas, continuano sgomberi per la messa in sicurezza

Continuano in via Etna incrocio con via Polvese le operazioni di monitoraggio,messa in sicurezza e delle tubature danneggiate.Chiusa la tubazione ad inizio di via Etna fino al civico 10 compreso e interdetto il traffico veicolare.

Sgombrate 2 palazzine ubicate rispettivamente ai civici 12 e13 di vie Etna piu’ un’altra al civico 1 di via Polvese dato che erano state riscontrate alcune sacche di gas .I residenti degli appartamenti interessati sono stati affidati al Dipartimento di Protezione Civile del Comune di Roma.

Presenti le squadre VVF di Nomentano,CRRC ed il Funzionario di guardia, oltre ad Italgas e polizia locale di Roma Capitale .