Gli uomini della caserma di Bracciano nella giornata di ieri hanno soccorso una persona e spento un incendio di sterpaglie a Tragliatella

Fuga di gas a Manziana e Bracciano, sul posto i vigili del fuoco

Giornata impegnativa quella di ieri per i Vigili del Fuoco di Bracciano. Gli uomini della caserma lacustre, infatti, sono intervenuti diverse volte a causa di 2 fughe di gas all’interno di abitazioni private a Manziana e Bracciano. Nel primo pomeriggio hanno effettuato il soccorso di una persona a Canale Monterano e in serata sono nuovamente intervenuti in località Tragliatella di Roma, per un incendio di sterpaglie a ridosso di alcune abitazioni.

Le operazioni di soccorso sono durate un paio d’ore.