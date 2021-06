Share Pin 0 Condivisioni

Trenitalia accorcia le distanze e punta al turismo in totale sicurezza

FS Italiane: ”Dal 13 giugno al via l’orario estivo con più link e treni per il mare”

Riscoprire l’Italia viaggiando in treno in totale sicurezza è tra i principali obiettivi dell’orario estivo di Trenitalia (Gruppo FS Italiane) al via da domenica 13 giugno 2021.

I dettagli del nuovo orario sono stati illustrati oggi da Luigi Corradi, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Trenitalia, Sabrina De Filippis e Paolo Attanasio, rispettivamente Direttori delle Divisioni Passeggeri Regionale e Lunga Percorrenza.

Tra le principali novità di quest’anno il nuovo Frecciarossa notturno Milano – Reggio Calabria e i collegamenti Frecciarossa FAST che avvicinano ulteriormente Nord e Sud Italia.

VERSO L’ESTATE – Saranno oltre 150 le fermate in più dedicate al traffico turistico estivo, un’offerta destinata ad allargarsi con nuovi treni che raggiungeranno le località di mare e di montagna, favorendo gli spostamenti a sostegno del turismo di prossimità.

Tra le novità due nuovi collegamenti, una coppia di Frecciarossa andata e ritorno, nei fine settimana da Napoli, Roma, Firenze, Bologna, Reggio Emilia e Milano per Oulx e Bardonecchia; il Frecciarossa, questa estate, viaggia per la prima volta senza cambi anche tra Firenze e la Puglia e tra Caserta e Benevento e Firenze, Bologna e Milano.

LA FERMATA DI ORTE – Novità importante per tutto il territorio del Lazio e dell’Umbria è l’inserimento della fermata di Orte nel circuito Alta Velocità.

La nuova fermata a Orte del Frecciarossa, così come quelle già confermate di Frosinone e Cassino, rientra in un nuovo modello di Alta Velocità ferroviaria che prevede collegamenti non solo da e per i grandi centri, ma anche verso quelli medio-piccoli, con la creazione di aree urbane più estese.

Orte sarà così collegata a tutte le grandi città come Milano, Bologna, Firenze, Roma e Napoli, aprendo nuove opportunità di sviluppo all’intera provincia di Viterbo e non solo.

Per favorire l’interscambio a Orte fra l’Alta Velocità e i servizi regionali, sono state istituite due corse aggiuntive di bus da/per Viterbo.

L’OFFERTA REGIONALE – Per tutta l’estate sono state aggiunte 18 corse straordinarie sulle linee FL5-FL7-FL8 per raggiungere con maggiore comodità le località marine del Lazio.

Per facilitare gli spostamenti verso porti e aeroporti, Trenitalia ha implementato i collegamenti in treno verso Fiumicino (Leonardo express) e Civitavecchia (Civitavecchia express), e inserito i nuovi link treno+bus Ciampino Airlink e Formia Portlink. A questi si aggiungono gli altri link intermodali per riscoprire i principali borghi del Lazio: da Anagni a Fiuggi, passando per Anguillara Sabazia, Monte Porzio Catone, Velletri,

Colleferro, Trevignano Romano, fino ad arrivare alle novità Montecassino Link, Castel Gandolfo Link e il collegamento verso la Necropoli di Cerveteri.

I treni regionali di Trenitalia sono il modo più facile e vantaggioso per muoversi quest’estate verso la riscoperta di mete domestiche di assoluto valore. Le offerte commerciali, attive in questo periodo, dalle “Promo Junior” all’ “Estate insieme”; dal “Viaggia con me” alle “Promo Plus”, sono ulteriori occasioni per viaggiare a prezzi realmente low cost e lasciare a casa l’auto evitando il traffico e rispettando l’ambiente (maggiori info su www.trenitalia.com).