Fratelli d’Italia: un evento a Civitavecchia per discutere di giustizia e sicurezza

4 Settembre 2025

Riceviamo e pubblichiamo

Fratelli d’Italia torna in piazza a Civitavecchia con una grande iniziativa politica dedicata a due temi fondamentali per il futuro del nostro Paese: Giustizia e Sicurezza.

Sabato 6 settembre, dalle ore 9:30 alle 13:00, presso Largo Monsignor d’Ardia, il circolo territoriale “Giorgio Almirante” di Civitavecchia, insieme alla Federazione provinciale di Roma di Fratelli d’Italia, promuove un momento di confronto aperto con cittadini, dirigenti, militanti e rappresentanti istituzionali del Partito.

Un appuntamento che si inserisce nel percorso di Fratelli d’Italia a sostegno delle riforme che l’Italia attende da decenni, per un Paese finalmente più giusto, sicuro e vicino ai bisogni reali delle persone.

Nel corso dell’evento sarà presentata anche l’Edizione 2025 dell’Enigmistica Tricolore, ormai divenuta una tradizione che unisce cultura popolare e militanza politica.

👉 Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.

Civitavecchia, 4 settembre 2025

Fratelli d’Italia Civitavecchia