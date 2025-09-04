Fratelli d’Italia: un evento a Civitavecchia per discutere di giustizia e sicurezza

Riceviamo e pubblichiamo
Fratelli d’Italia torna in piazza a Civitavecchia con una grande iniziativa politica dedicata a due temi fondamentali per il futuro del nostro Paese: Giustizia e Sicurezza.
Sabato 6 settembre, dalle ore 9:30 alle 13:00, presso Largo Monsignor d’Ardia, il circolo territoriale “Giorgio Almirante” di Civitavecchia, insieme alla Federazione provinciale di Roma di Fratelli d’Italia, promuove un momento di confronto aperto con cittadini, dirigenti, militanti e rappresentanti istituzionali del Partito.
Un appuntamento che si inserisce nel percorso di Fratelli d’Italia a sostegno delle riforme che l’Italia attende da decenni, per un Paese finalmente più giusto, sicuro e vicino ai bisogni reali delle persone.
Nel corso dell’evento sarà presentata anche l’Edizione 2025 dell’Enigmistica Tricolore, ormai divenuta una tradizione che unisce cultura popolare e militanza politica.
👉 Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.
Civitavecchia, 4 settembre 2025
Fratelli d’Italia Civitavecchia