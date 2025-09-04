Cerveteri, un’estate in musica, il concerto tributo a Nino Rota nella Necropoli Etrusca

Dopo la pausa estiva, riprendono i concerti della rassegna “Un’Estate in Musica” organizzata dall’Orchestra Sinfonica Renzo Rossellini. L’appuntamento, il quarto dei sei previsti, si terrà sabato 6 settembre presso l’incantevole scenario della Necropoli della Banditaccia.

Concerto per Trio e omaggio al “Padrino”

Il prossimo concerto vedrà l’esibizione di un trio composto da clarinetto, violoncello e pianoforte, con un programma interamente dedicato a Nino Rota, celebre compositore di colonne sonore e musica da camera. A esibirsi saranno tre docenti del Conservatorio di Frosinone: Antonello Timpani al clarinetto, Maurizio Simonelli al violoncello e Giacomo Bellucci al pianoforte. Il concerto, oltre ai brani cameristici, includerà una speciale fantasia musicale ispirata ai temi del film “Il Padrino”.

L’inizio è fissato per le ore 20:00, un’ora prima rispetto ai precedenti appuntamenti, per consentire al pubblico di godere del tramonto. L’accesso alla Necropoli sarà possibile a partire dalle 19:30, e sarà offerto un brindisi di benvenuto a tutti i partecipanti.

Informazioni utili e prenotazioni

Il costo del biglietto è di 12 euro (ridotto a 7 euro per i bambini) e include l’ingresso alla Necropoli, il brindisi e l’accesso al concerto.

Dato il numero limitato di posti, si consiglia vivamente la prenotazione. È possibile farlo tramite: