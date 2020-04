Francesco Totti ringrazia i vincitori dell’asta benefica per l’ospedale di Civitavecchia

Condividi Pin 0 Condivisioni

Francesco Totti ringrazia i vincitori delle maglie originali donate all’asta promossa da Fabrizio Lungarini, promettendo di firmarle all’Isola del Pescatore

A renderlo noto è Fabrizio Lungarini, avvocato promotore dell’iniziativa benefica per l’ospedale di Civitavecchia, per i quale in un solo mese sono stati raccolti con un’asta 130.000 euro.

“Un Regalo di Pasqua enorme per noi e per i due generosi vincitori Alberto Arcadi e Alessandro D’Amico! ” continua.

“Una perla rara donata alla città. Mancano poche ore. Si può ancora donare qui”

https://www.gofundme.com/f/doniamo-respiratori-allospedale-di-civitavecchia?sharetype=teams&member=3863778&utm_medium=social&utm_source=instagram&utm_campaign=p_na+share-sheet

