La campionessa olimpica ospite dell’Associazione Nautica. La Sindaca: “Le sue medaglie siano per tutti uno slancio a non mollare e a credere in sé stessi”

Francesca Lollobrigida a Campo di Mare, Gubetti: “Un inno a crederci sempre”

Per vincere due medaglie d’oro olimpiche e un titolo mondiale ci vogliono passione, costanza, determinazione e sacrificio. Ci vuole la forza di saper combattere e di rialzarsi dopo ogni caduta. Più forti di prima”. Con queste parole la Sindaca di Cerveteri, Elena Gubetti, ha raccontato l’incontro con Francesca Lollobrigida, ospite ieri pomeriggio dell’Associazione Nautica Campo di Mare.

Un appuntamento fortemente voluto dal presidente Celso Caferri e da tutto il Direttivo dell’Associazione. Che ha portato sulla spiaggia di Campo di Mare una delle più grandi protagoniste dello sport italiano. Vincitrice di due medaglie d’oro alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, e di un titolo mondiale nel pattinaggio di velocità.

Ha dichiarato poi la Gubetti: “In un luogo come la spiaggia di Campo di Mare, dove ogni giorno promuoviamo, grazie anche a realtà come l’Associazione Nautica, i valori dello sport è stato un onore poter incontrare una sportiva del calibro di Francesca”.

La Sindaca, nel suo post social, ha voluto sottolineare soprattutto il valore della testimonianza offerta dalla campionessa. “La sua storia è un inno a crederci sempre, a gettare il cuore oltre l’ostacolo. Che la sua testimonianza e i suoi successi, nello sport e nella vita personale, possano rappresentare uno slancio ulteriore per tutti. Per chiunque si impegni in qualcosa: che le medaglie vinte da Francesca, che spero possa vincerne ancora tante, siano un motivo per non mollare e per credere sempre in sé stessi”.

Una storia iniziata da bambina, con una semplice passione per il pattinaggio, e arrivata fino ai più importanti successi mondiali. Ha concluso la Gubetti nel suo post social: “Oggi Francesca è un orgoglio italiano e del nostro territorio nel mondo. Evviva Francesca, evviva lo sport ed evviva tutte le realtà, come l’Associazione Nautica Campo di Mare, che ogni giorno si impegnano per promuovere e diffondere lo sport e uno stile di vita sano”.