Cerveteri, lo sport sale sul palco della Sagra. Parroccini: “Portate alti i colori della città”

Squadre e atleti protagonisti in Piazza Aldo Moro prima della gara della pigiatura. Riconoscimenti per i risultati raggiunti e un augurio per la nuova stagione

Una nuova stagione da affrontare e i risultati di quella appena trascorsa da festeggiare. Lo sport di Cerveteri si è presentato alla città sul palco di Piazza Aldo Moro, durante la 63esima Sagra dell’Uva e del Vino dei Colli Ceriti. Un appuntamento che si è svolto sabato pomeriggio, prima della gara della pigiatura, con le società calcistiche e gli atleti del territorio.

In quell’occasione, l’Assessore allo Sport Manuele Parroccini, promotore dell’iniziativa, ha dichiarato che “L’incontro con il calcio e lo sport locale è un momento sempre molto atteso all’interno della nostra Sagra dell’Uva e del Vino dei Colli Ceriti. Un’occasione che di anno in anno, fortunatamente, vede il numero di squadre e atleti aumentare sempre di più. Sinonimo di quanto sia forte e florida l’attività sportiva in città”. Insieme a lui, la Sindaca Elena Gubetti, il vicesindaco Riccardo Ferri e l’assessora alla Cultura Francesca Cennerilli. Alle società e agli atleti sono stati consegnati un attestato e del vino del territorio, offerto dall’associazione Momenti Divini.

Sul palco la DM84 del presidente Pierino Mataloni, pronta a un nuovo campionato di Prima Categoria, e il Kaysra, che affronterà per la prima volta la stessa categoria dopo la promozione conquistata nella finale dei playoff. Esordio in Terza Categoria, invece, per la Pro Calcio Cerveteri di Alan Donati. Presenti anche l’Oratorio San Michele del Cerveteri Sporting Club e la squadra locale di CalcioCamminato, attiva presso il circolo Rim Sport. I riconoscimenti hanno riguardato anche la Rim di pallavolo, vincitrice del campionato di Prima Divisione, la Rim di ballo, per i successi a livello nazionale, e Andrea Rossi, originario di Cerveteri e campione nazionale di bodybuilding.

Ha aggiunto poi Parroccini: “Spero che aver fatto conoscere ad un pubblico nutrito come quello della Sagra dell’Uva e del Vino dei Colli Ceriti gli atleti della nostra città, possa essere non solo un buon augurio per l’inizio della stagione di ognuno di loro, ma anche uno stimolo nuovo per tutti per avvicinarsi allo sport e ad uno stile di vita più salutare”.

L’Assessore ha rivolto un saluto anche al Città di Cerveteri del presidente Andrea Lupi, assente perché impegnato in un’amichevole di preparazione al campionato di Promozione. “Che possa essere anche per i verdazzurri una stagione di soddisfazioni e di grandi risultati”. Infine, l’augurio a tutte le realtà sportive del territorio. “A tutto il mondo sportivo della nostra città auguro un buon campionato e di portare ancora una volta alti i colori di Cerveteri!”.