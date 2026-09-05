Tanti gli argomenti: asilo nido, rifiuti, viabilità, cimitero, amianto, approvvigionamento idrico

Cerveteri, i 5 Stelle chiedono chiarimenti alla Sindaca Gubetti –

Il MoVimento 5 Stelle Cerveteri, dopo aver raccolto varie segnalazioni dai cittadini, ha diffuso una lettera alla Sindaca Elena Gubetti, alla giunta comunale e ai consiglieri su alcune problematiche del territorio che, a tutt’oggi, risulterebbero ancora prive di risposte chiare o di una soluzione definitiva secondo i pentastellati.

Nella lettera si leggono numero punti.

Asilo nido di via Passo di Palo

“L’opera, finanziata con 1,44 milioni di euro di fondi PNRR per la realizzazione di 60 posti, prevedeva la conclusione dei lavori entro il 31 marzo 2026 e il collaudo entro il 30 giugno 2026.

Chiediamo pertanto di conoscere lo stato attuale dei lavori, le eventuali cause che hanno determinato il mancato rispetto delle scadenze, l’eventuale presenza di varianti o problematiche tecniche e amministrative e, soprattutto, la data prevista per la conclusione dei lavori, il collaudo e l’effettiva apertura del servizio”.

Settevene Palo

“Continuano a pervenire segnalazioni relative all’abbandono di rifiuti e a situazioni di degrado, nonostante gli interventi di bonifica effettuati in passato. Chiediamo quali ulteriori interventi siano previsti per contrastare il fenomeno”.

Strade e manutenzione

“Sono state segnalate condizioni dell’asfalto che necessitano di interventi, in particolare nell’area antistante l’asilo nido e il campo sportivo. Chiediamo quali interventi di manutenzione siano programmati e con quali tempistiche”.

Rotonda ingresso/uscita autostrada

“Persistono segnalazioni riguardanti la viabilità e le condizioni di sicurezza nella zona della rotonda dell’ingresso e dell’uscita autostradale. Chiediamo quali iniziative siano state intraprese e quali ulteriori interventi siano previsti”.

Incrocio di via Fontana Morella

“Il traffico intenso e le difficoltà nella gestione della viabilità continuano a essere oggetto di segnalazioni da parte dei cittadini. Chiediamo quali soluzioni siano allo studio o già programmate per migliorare la sicurezza e la fluidità della circolazione”.

Via Aurelia – distributore abbandonato

“Rimane segnalata la presenza del distributore di carburante abbandonato e delle relative criticità. Chiediamo un aggiornamento sulle iniziative intraprese dall’Amministrazione per affrontare la situazione”.

Presenza di amianto

“Resta, inoltre, la preoccupazione relativa al capannone con copertura in amianto. Chiediamo di conoscere lo stato delle verifiche effettuate e gli eventuali provvedimenti previsti”.

Approvvigionamento idrico

“A I Terzi e Cerenova continuano a essere segnalati problemi relativi all’approvvigionamento idrico. Chiediamo quali interventi siano stati effettuati e quali siano previsti per garantire la continuità e l’efficienza del servizio”.

Cimitero comunale

“Resta, infine, la questione relativa alla disponibilità dei posti. Chiediamo di conoscere la situazione attuale e le soluzioni che l’Amministrazione intende adottare”.

“Si tratta di problematiche diverse tra loro – scrivono i pentastellati –, ma accomunate da un elemento: sono questioni concrete che interessano quotidianamente cittadini, famiglie e attività del territorio e sulle quali riteniamo necessario fornire risposte puntuali.

Con la presente chiediamo pertanto alla Sindaca e agli Assessori competenti di voler fornire, per ciascuna delle problematiche sopra indicate, un aggiornamento sullo stato degli interventi, sulle eventuali criticità ancora presenti e sui tempi previsti per la loro risoluzione.

Chiediamo inoltre un riscontro scritto alla presente richiesta, con indicazione puntuale, per ogni problematica, degli interventi già effettuati, di quelli programmati e delle relative tempistiche, così da poter fornire ai cittadini informazioni precise e verificabili”, conclude la lettera a firma del MoVimento 5 Stelle Cerveteri.