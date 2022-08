L’appuntamento è per mercoledì 17 agosto alle ore 21:30 al Parco della Legnara. Ingresso con biglietto. Il musical celebra i 40anni dall’esordio assoluto

Cerveteri: “Forza venite gente”, ad Etruria Eco Festival il musical sulla vita di San Francesco d’Assisi –

Ad Etruria Eco Festival a Cerveteri una novità assoluta per il format della kermesse che da 16anni rappresenta l’evento più atteso dell’intero litorale a nord di Roma: il musical!

Mercoledì 17 agosto alle ore 21:30 al Parco della Legnara c’è “Forza venite gente!”, uno spettacolo straordinario incentrato sulla storia di San Francesco, il poverello di Assisi.

Un appuntamento di qualità, di spessore, dedicato a tutta la famiglia e con un biglietto di ingresso davvero esiguo se confrontato alla qualità dello spettacolo: appena 5 €. I biglietti sono acquistabili sia sulla piattaforma VivaTicket che la sera stessa dell’evento al Parco della Legnara.

“Il programma di Etruria Eco Festival di quest’anno si impreziosisce di una novità assoluta, mai stata presente fino ad ora nella lunga storia della manifestazione, ovvero il musical – ha detto Federica Battafarano, Vicesindaco e Assessore alle Politiche Culturali del Comune di Cerveteri – ‘Forza venite gente’ è un must del mondo del musical in Italia, una storia che inizia nel lontano 1981 quando debuttò per la prima volta al Teatro Unione di Viterbo. Da lì, una storia davvero infinita, che lo ha portato ad oltre 3500 repliche con oltre 2milioni e mezzo di spettatori totali. Il musical è conosciuto oramai da tutti, è la storia di San Francesco d’Assisi, raccontata con semplicità, umanità e grande coinvolgimento, grazie anche alle canzoni che oramai da 40anni risuonano nelle case delle famiglie italiane, di generazione in generazione”.

“Quella che andrà in scena si tratta di una nuova versione di Forza Venite Gente ma totalmente fedele all’originale per trama e contenuti, per sviluppo drammaturgico e partiture musicali, ma profondamente rinnovata nella tecnologia e nella qualità dell’allestimento – prosegue il Vicesindaco Battafarano – la trama, incentrata sulla figura di San Francesco, Patrono d’Italia, racconta i valori e le emozioni della quotidianità, ma dedica interessanti momenti e intense riflessioni sul rapporto tra padri e figli, spesso contaminato da aspettative diverse e da valori distanti. Lo spettacolo offre quindi due diversi piani di lettura: da una parte la rappresentazione di una verità documentata, ovvero il contesto all’interno del quale si muove la figura di San Francesco d’Assisi, dall’altra il rapporto fra padri e figli, che non ha bisogno di riferimenti storici, perché fa parte di tutte le generazioni e di tutte le epoche”.

“Attualmente il musical è impegnato in una lunghissima tournée proprio per celebrare il 40esimo anniversario dal suo esordio ed è certamente un motivo di orgoglio che una compagnia così prestigiosa, con uno spettacolo così fortemente richiesto abbia voluto inserire all’interno del proprio tour una tappa proprio a Cerveteri – prosegue il Vicesindaco Federica Battafarano – sono certa che questo evento, che rappresenta anche una novità assoluta per il nostro Etruria Eco Festival, potrà catturare l’interesse di tantissime persone e famiglie”.