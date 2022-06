Fl5 Roma – Civitavecchia: entra in vigore l’orario estivo, via il treno delle 4.56

Dal 12 giugno entrerà in vigore l’orario estivo che sarà valido fino al 10 dicembre. Via il treno delle 4.56 a Ladispoli nonostante le firme sottoscritte dai pendolari

Dal 12 giugno tornerà in vigore l’orario estivo, valido fino al 10 dicembre e purtroppo per i pendolari si prospetterà un agosto caldo e sovraffollato. Scompare dai “radar” infatti il treno delle 4.56 che nei mesi scorsi era stato oggetto anche di una raccolta firme da parte dei pendolari della stazione di Ladispoli.

Il convoglio, in partenza da Civitavecchia alle 4.30 circa, era l’unico presente sulla linea in grado di poter snellire non solo la mole di pendolari che al mattino affollano la banchina numero 3 della stazione ladispolana, ma anche di garantire l’arrivo nella Capitale in tempo per timbrare il cartellino.

Proprio per questo motivo i pendolari avevano chiesto sia a Trenitalia che alla Regione Lazio di non sospendere il treno per il mese di agosto. Ma a quanto pare la richiesta non è stata accolta.

Oltre alla confermata sospensione del treno 12501, è stata confermata anche la sospensione dei treni 12536 e 12548 (dal 31 luglio al 27 agosto).

Sono stati inoltre introdotte tre coppie di regionali nei giorni festivi, previsti dal 12 giugno all’11 settembre 2022.

R 5998 Roma Termini (08:42) – Civitavecchia (10:05), con fermate in tutte le stazioni.

R 12556 Roma Tuscolana (10:09) – Civitavecchia (11:27), con fermate in tutte le stazioni (circola anche il sabato).

R 5997 Civitavecchia (10:52) – Roma Termini (12:18), con fermate in tutte le stazioni.

R 5999 Civitavecchia (11:43) – Roma Termini (12:48), con fermate a S. Marinella, Marina di Cerveteri, Ladispoli, Maccarese, Roma S. Pietro, Roma Trastevere e Roma Ostiense.

R 12535 Civitavecchia (20:13) – Roma Termini (21:33), con fermate in tutte le stazioni.

R 12558 Roma Termini (22:27) – Civitavecchia (23:50), con fermate in tutte le stazioni.