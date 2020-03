Condividi Pin 2 Condivisioni

Sul posto Vigili del Fuoco e Sommozzatori

Fiumicino, trovato cadavere nel fiume Tevere

Nella mattinata di oggi, le squadre del Comando di Roma sono intervenute nel Comune di Fiumicino, in Via Monte Cengio, 355, per il recupero di una persona priva di vita, che si trovava sulla sponda destra del fiume, nei pressi di un cantiere navale.

Erano circa le 10.15 quando sul posto erano presenti Sommozzatori e una Squadra VVF.

Hanno provvedevano al recupero della salma (non identificata poiché priva di documenti). Ora è a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.