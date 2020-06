Condividi Pin 1 Condivisioni

Bisognerà munirsi di mascherina e mantenere la distanza durante le prove

Fiumicino, tornano i concorsi: il 16 luglio quello per 4 assistenti sociali

Si informa che tutti i candidati ammessi alla prova preselettiva per la copertura nel triennio 2020/2022 di 4 posti di assistenti sociali a tempo determinato sono convocati il 16 luglio alle ore 8.30 presso la Sala Salsedine in via della Scafa 143 a Isola sacra.

La procedura selettiva si svolgerà in modo tale da garantire il rispetto delle misure, anche di distanziamento sociale, stabilite per contrastare la diffusione del Covid-19.

In particolare ogni candidato dovrà essere in possesso di:

idoneo documento di riconoscimento in corso di validità

D.P.I., ovvero mascherina facciale.

Nei punti di ingresso si procederà, mediante l’utilizzo di termo scanner, e nel rispetto delle disposizioni di legge sulla privacy, a misurare la temperatura corporea e se quest’ultima dovesse risultare superiore a 37,5° il candidato non potrà accedere nei locali e non potrà sostenere la prova.

Prima dell’accesso nella sala di svolgimento della prova i candidati dovranno comunque procedere all’igienizzazione delle mani e a tal fine saranno collocati all’ingresso degli appositi gel disinfettanti.