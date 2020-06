Condividi Pin 10 Condivisioni

Il Sindaco invita chi avesse frequentato il locale dal 22 giugno scorso, a recarsi alla Asl di via Casal Bernocchi 61 per chiedere di fare il tampone

Fiumicino, positivo al covid. Locale chiuso

“La Asl RM3 ci ha comunicato che un dipendente del locale “Indispensa”, che si trova accanto al Comune di Fiumicino, è risultato positivo al coronavirus – ha annunciato il Sindaco di Fiumicino Esterino Montino –

Il locale è stato chiuso e lo rimarrà fino a nuove disposizioni della Asl. Tutti coloro che lo hanno frequentato a partire dal giorno 22 giugno devono recarsi alla Asl di via Casal Bernocchi ad Acilia per sottoporsi al tampone e rimanere, da subito, in isolamento.

Anche i familiari dei clienti del locale devono rimanere in isolamento fino a quando non avranno il risultato del tampone del familiare interessato. Chiedo a tutti la massima collaborazione e di seguire scrupolosamente queste indicazioni.

La Asl di via Casal Bernocchi 61 è aperta dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 20.00. Domani, sabato, è aperta fino alle 14″.

