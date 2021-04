Share Pin 2 Condivisioni

Intensificati i controlli sul lungomare, la darsena, il centro città e le arterie principali di ingresso al Comune del litorale. Controlli intensificati anche a Ladispoli

Fiumicino: territorio osservato speciale a Pasqua e Pasquetta –

Per il week end di Pasqua territorio osservato speciale. Ad annunciarlo è stato il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino, al margine della riunione del Coc, il centro operativo comunale.

Fiumicino: territorio osservato speciale a Pasqua e Pasquetta

La preoccupazione dell’amministrazione comunale è che, nonostante la stretta del Governo con l’applicazione della zona rossa in tutta Italia, a causa delle belle giornate di sole, sul litorale possano riversarsi migliaia di persone, soprattutto sulle spiagge.

“Per questo – ha detto Montino – ho chiesto a tutte le forze dell’ordine intervenute alla riunione e ai volontari, maggiori controlli proprio in quelle giornate più a rischio, con una maggiore attenzione a tutti i luoghi più esposti, come le spiagge, la darsena e il centro storico, e alle principali arterie di accesso al nostro Comune”. Durante il fine settimana, Pasquetta inclusa, saranno inoltre chiusi tutti i parchi comunali.

Obiettivo: “Evitare la possibilità di picnic o assembramenti”.

Controlli intensificati anche a Ladispoli dove già da ieri sono scesi in campo quattro stagionali che andranno a dare supporto agli agenti della Polizia locale in attesa della conclusione dell’iter del concorso per l’assunzione di sei agenti della municipale a tempo indeterminato.

Inoltre l’amministrazione comunale ha chiesto maggiore supporto alle Forze dell’Ordine per Pasqua e Pasquetta per evitare assembramenti e per verificare il rispetto delle disposizioni governative da una parte e del Sindaco dall’altra.

Alle regole valide per tutta Italia, infatti, come il divieto di spostarsi se non per comprovati motivi di necessità, lavoro, salute o per il ritorno alla propria residenza, da oggi scattano le disposizioni volute dal primo cittadino con l’ordinanza firmata già per lo scorso week end.

Interdetto l’accesso alle spiagge libere di Ladispoli, divieto di stazionamento sul lungomare ladispolano, parchi pubblici chiusi e aree gioco attrezzate per i bambini off limits.

I bar potranno effettuare l’asporto (compreso a Pasquetta) solo fino alle 14 mentre i ristoranti potranno proseguire fino alle 22. Nessuna limitazione di orario per il servizio a domicilio.

I supermercati (di qualsiasi dimensione), i minimarket e tutte le attività di generi alimentari, inoltre, domani e lunedì potranno restare aperte solo dalle 7 alle 14.

Sarà consentito (da disposizioni del Governo) spostarsi verso un’altra abitazione privata nel territorio regionale, una sola volta al giorno tra le 5 e le 22 nel massimo di due persone esclusi i minori di 14 anni o le persone diversamente abili conviventi.

(torna a Baraondanews)