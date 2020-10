Fiumicino, tamponi per i dipendenti comunali da oggi al drive-in dell’aeroporto

Share Pin 9 Condivisioni

Coronavirus, tamponi per i dipendenti comunali da oggi al drive-in dell’aeroporto –

“Come avevamo annunciato, da oggi per chi lavora al Comune di Fiumicino è possibile recarsi al drive-in dell’aeroporto per sottoporsi al tampone e verificare se si è positivi al Covid-19”.

Lo dichiara il sindaco Esterino Montino.”Io stesso, per primo, questa mattina sono andato al drive-in. Prima e dopo di me diversi cittadini, ognuno con la propria auto, si sono messi in fila aspettando il proprio turno – racconta il sindaco -.

In mezz’ora circa è arrivato il risultato, fortunatamente negativo”.

“Una procedura facile e veloce, con personale preparato, cortese e professionale – conclude Montino -: invito tutte le dipendenti e i dipendenti del Comune a fare lo stesso e i genitori delle scuole in cui stiamo eseguendo lo screening a fornire il consenso per le proprie figlie e i propri figli”.