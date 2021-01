Share Pin 0 Condivisioni

Califano: “Le scogliere vanno rafforzate, non si fanno interventi da 40 anni”

Fiumicino, sopralluogo nei tratti più colpiti dalle mareggiate –

“A Focene ho chiesto un ulteriore sforzo per mettere in sicurezza gli 800 metri nei pressi della zona di Riserva con una diga soffolta”, dice la consigliera regionale del PD Lazio, Michela Califano.

“Questo permetterebbe di combattere l’erosione anche in quel tratto e al tempo stesso mettere in sicurezza la pompa di sollevamento Acea evitando allagamenti come quelli ai quali assistiamo ormai troppo frequentemente e che mettono in pericolo anche le abitazioni private”.

La Califano ha effettuato un sopralluogo nel Comune di Fiumicino nei tratti più colpiti dalle ultime mareggiate, affianco al vicesindaco Di Genesio Pagliuca, assessore regionale Alessandri e al capo della Protezione Civile regionale Tulumello.

“Abbiamo discusso anche della situazione del Lungomare della Salute. Le scogliere vanno rafforzate, non si fanno interventi da 40 anni.

Ho sollecitato una soluzione pensando al coinvolgimento di altri enti.

Questo grazie allo stato di calamità naturale firmato dalla Regione nei giorni scorsi che ci potrebbe permettere di avere maggior margine.

Proprio in quest’ottica ho presentato un ordine del giorno che impegna la giunta regionale a stanziare dei fondi ‘ristoro’ per le attività danneggiate dalle ultime mareggiate.

La situazione è complicata, eventi meteorologici come quelli che hanno colpito la costa laziale nel mese di dicembre e in questi primi giorni di gennaio sono sempre più frequenti.

Dobbiamo mettere in campo tutte le risorse che possiamo”, conclude la Califano.