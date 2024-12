Fiumicino si illumina per il Natale: domenica 8 dicembre la cerimonia di accensione delle luminarie

Fiumicino si illumina per il Natale: domenica 8 dicembre alle ore 17 si terrà la cerimonia di accensione delle luminarie natalizie in Via della Torre Clementina, presso l’area della locomotiva.

Un’occasione per celebrare insieme l’inizio delle festività in un’atmosfera di gioia e condivisione. Alla cerimonia saranno presenti il Sindaco Mario Baccini, il Presidente del Consiglio Comunale Roberto Severini, l’Assessore alla Cultura Federica Poggio e tutta l’ Amministrazione Comunale.

“L’accensione delle luminarie non è solo un momento simbolico per dare il via al Natale, ma è soprattutto un’occasione per ritrovarsi insieme e celebrare la bellezza e la magia del nostro territorio durante questo periodo di festa. Le luminarie anche quest’anno sono pensate per valorizzare la città e renderla ancora più suggestiva. – dichiara l’Assessore alla Cultura Federica Poggio – Vi aspettiamo numerosi per vivere insieme l’emozione del Natale.”