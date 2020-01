Condividi Pin 18 Condivisioni

Gli agenti della Polaria hanno bloccato due passeggeri in viaggio verso Honk Kong con i trolley pieni di contanti

Fiumicino, sequestrati 3 milioni di euro

Stavano per spiccare il volo per la Cina ma sono state fermate in tempo all’aeroporto di Fiumicino.

Parliamo di 3milioni di euro sequestrati dagli agenti della Polaria.

Gli agenti hanno bloccato in due diverse operazioni, due commercianti che operavano nella Capitale, con bagagli pieni di soldi diretti a Hong Kong.

A destare l’attenzione della Polaria l’atteggiamento sospetto di un passeggero.

Durante i controlli del suo passaporto i poliziotti hanno scoperto che il 24enne aveva fatto scalo già una decina di volte in poco tempo.

Da Atene raggiungeva Honk Kong per poi rientrare a distanza di 24 ore a Roma.

Alla richiesta di controllare i trolley il 24enne ha assicurato di avere solo vestiti e 10mila euro in contanti.

In realtà nei due bagagli erano contenuti dei pacchetti avvolti con carta gialla e altri in cartoncino nero.

Al loro interno banconote da 100, 50 e 20 euro, per un totale di 1,2milioni di euro.

E sempre gli agenti della Polaria sabato scorso hanno fermato un altro individuo di nazionalità cinese, di 48 anni che si stava dirigendo a Pu Dong per poi proseguire il suo viaggio verso Honk Kong.

Proprio come nel primo caso, gli agenti della Polaria hanno trovato all’interno del bagaglio dell’uomo 1,8 milioni di euro tutti in banconote da 50.

I due cinesi sono stati denunciati per esportazione di valuta clandestina, riciclaggio ed evasione fiscale.