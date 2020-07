Condividi Pin 2 Condivisioni

La sospensione del servizio idrico avverrà dalle 8 alle 18 in via Michele Rosi e via Vincenzo Crescini

Fiumicino: rubinetti a secco mercoledì –

Rubinetti a secco mercoledì 22 dalle 8 alle 18 a Fiumicino.

Acea Ato2 ha infatti comunicato urgenti lavori di manutenzione straordinaria sulla rete idrica presente in via Michele Rosi.

Si potranno dunque verificare disagi in via Michele Rosi dal civico 270 al civico 495 e in via Vincenzo Crescini dal civico 161 al civico 245.

Potranno essere interessate dalla sospensione idrica anche vie limitrofe.

Per i casi di effettiva necessità potrà essere predisposto un servizio di rifornimento con autobotte da richiedere preventivamente via fax al numero 06 57 994 116.

Per ogni informazione è possibile contattare il numero verde 800 130 335.