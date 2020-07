Condividi Pin 10 Condivisioni

Con l’arrivo dell’estate a Cerenova tornano i disagi idrici per le centinaia di persone che vivono nella frazione. “Stiamo nel 2020 roba dell’altro mondo”

Cerveteri, rubinetti a secco e cittadini furiosi –

Ore 21.15, qualcuno prova ad aprire il rubinetto dell’acqua per lavare i piatti. Qualcun altro si prepara a ‘tuffarsi’ sotto la doccia per rinfrescarsi dopo una giornata di caldo e sole.

Ed è in quel momento che arriva la brutta e amara sorpresa: dai rubinetti di casa l’acqua non arriva. Nemmeno una timida goccia.

Con l’arrivo dell’estate, dei villeggianti, delle seconde case che tornano ad animarsi, la situazione nella frazione etrusca di Cerenova torna a diventare insostenibile.

Poca pressione, un filo d’acqua a chi va bene, nemmeno una goccia nei casi più disperati.

A tornare a denunciare la situazione sono proprio loro: i residenti di Cerenova. Sono stanchi di dover vivere un’estate di ‘stenti’ dal punto di vista idrico. Un’estate piena di disagi e problemi. Soprattutto in un momento in cui l’emergenza sanitaria non è ancora terminata e lavarsi è una delle raccomandazioni degli esperti.

«Cerenova 19 luglio ore 21,23 nemmeno un filo di acqua per farsi un bidet …….. e poi leggo “andrà tutto bene” dove ? Quando? Come? A chi? All’acea forse che incassa senza erogare ….».

Un messaggio di sgomento, di rabbia, di sconforto a cui ne fanno eco altri. Il problema infatti non è isolato.

C’è addirittura chi fa notare che se negli anni passati la responsabilità spesso veniva addebitata alle piscine condominiali e all’uso dell’acqua per riempirle, quest’anno non dovrebbero esserci scuse. Le piscine, vista proprio l’emergenza coronavirus, sono chiuse. Almeno per la maggior parte. Ma l’acqua stenta comunque ad arrivare.

«Stiamo nel 2020 roba dell altro mondo», scrive un altro utente. E ancora: «Vogliamo fare qualcosa per la pressione dell’acqua? Siamo tornati alla preistoria e da calcolare che quest’anno le piscine sono chiuse».

Disagi anche nella frazione del Sasso. Anche qui a porre l’accento sul problema che da tempo ormai accompagna le estati etrusche sono i cittadini.

Nella frazione a monte, sono già due i week end che i cittadini hanno dovuto affrontare con i rubinetti a secco. E anche qui, la situazione, ormai sta diventando insostenibile. « Alle 5 del mattino acqua in quantità alle 8 il deserto quanto tempo ancora».