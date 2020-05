Condividi Pin 1 Condivisioni

A nome dell’Ass. Lungomare ed Esercenti, Mazzuca: ”Romani venite senza preoccupazioni”

Fiumicino, ”Ristoranti, dati incoraggianti e sicurezza al massimo”

“Tra lunedì e oggi la quasi totalità delle attività di ristorazione di Fiumicino hanno riaperto. I dati sulle affluenze sono incoraggianti. Naturalmente non c’è il tutto esaurito e la capienza delle sale si è ridotta notevolmente, ma la voglia di tornare a lavorare e continuare un percorso che qui a Fiumicino portiamo avanti da oltre 50 anni supera ogni ostacolo.

I ristoranti hanno tutti adottato regole ferree e il marchio ‘Covid Free’ che stiamo portando avanti è un passo importante per far capire ai nostri clienti che non c’è alcun pericolo. Lavorare con tutte le prescrizioni non è facile però lo stiamo facendo con tanta abnegazione. Stiamo programmando il futuro che ci porterà da qui ai prossimi mesi a doverci confrontare con queste nuove modalità di lavoro ma siamo abituati a rimboccarci le maniche e dare ai nostri clienti il meglio.

La ristorazione di Fiumicino è famosa in tutto il Lazio, è uno dei cuori pulsanti dell’economia di questo Comune e di questo territorio. Abbiamo fatto delle richieste al sindaco Montino e stiamo cercando con le altre associazioni di fare in modo che questo importantissimo comparto possa ripartire in maniera sana, sicura e continuativa.

Il fine settimana è vicino, invitiamo tutti i romani a venirci a trovare senza problemi. Qui troveranno la solita accoglienza e le solite attenzioni. Anche se nascosti dalle mascherine e con quale precauzione in più, il sorriso non ci manca”.

Lo dichiara a nome dell’Associazione Lungomare ed Esercenti di Fiumicino, Massimiliano Mazzuca