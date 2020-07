Fiumicino, rimossi a Focene relitti di barche abbandonate

"Pochi minuti fa sono stati rimossi dalle spiagge di Focene i relitti di barche che giacevano abbandonati sull'arenile". Lo dichiara l'assessore all'ambiente Roberto Cini."In totale, abbiamo eliminato circa 20 relitti tra canoe, piccole barche e pedalò – continua l'assessore -. L'operazione è stata possibile grazie alla collaborazione tra l'assessorato, la Capitaneria di Porto, la Polizia Locale, l'Ati e la ditta addetta alla pulizia delle spiagge". I relitti giacevano all'altezza di via delle Came, dello stabilimento Lido e del Lido del Carabiniere."E' un intervento che facciamo ciclicamente e che ci chiedono anche i comitati e i cittadini di Focene – aggiunge il vicesindaco Ezio Di Genesio Pagliuca, presente al momento della rimozione-. Finalmente sono state ultimate le complesse procedure burocratiche che coinvolgono non solo il Comune, ma diversi altri soggetti e, per questo, richiedono un po' di tempo". "Ora, però, abbiamo finalmente restituito bellezza alla spiaggia di Focene – conclude il vicesindaco – oltre che eliminato materiali inquinanti e pericolosi per i bagnanti che popolano i nostri arenili".Sul posto anche il comandante della Capitaneria di Porto, il Capitano di vascello Antonio D'Amore.