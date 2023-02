Fiumicino, inaugurato il Playground di via Berlinguer

Di Genesio Pagliuca: “Uno spazio per i giovani e lo sport”

“L’inaugurazione di questo playground, in via Berlinguer, è solo la prima: altre ne seguiranno da Fregene a Testa di Lepre, passando per Aranova e Passoscuro”. Lo dichiara il vicesindaco Ezio di Genesio Pagliuca a margine del taglio del nastro del nuovo campo di basket pubblico da poco realizzato all’ingresso della città. Presenti all’inaugurazione anche la presidente del Consiglio comunale, Alessandra Vona e l’assessora Erica Antonelli.

“Un campo regolamentare – sottolinea – dove sarà quindi possibile giocare secondo le regole del basket. Uno spazio aperto a tutte e tutti, dove coltivare la passione per lo sport, stare insieme e divertirsi. Ringrazio l’associazione boys90 per avere animato questo momento . È bello che oggi, a tirare la palla nel canestro, ci siano proprio dei giovanissimi atleti: è per tutti i ragazzi che amano lo sport e vivono nella nostra città che abbiamo pensato a spazi come questo”.

“Questo playground nasce da un’idea approvata in Consiglio comunale – conclude – che aveva, ed ha, lo scopo di destinare sempre più spazi inutilizzati a luoghi per lo sport e, soprattutto, per l’aggregazione delle ragazze e dei ragazzi. Ringrazio i nostri uffici che hanno reso possibile quest’opera e l’impresa che l’ha realizzata”.

