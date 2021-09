Il consigliere regionale del Pd, Michela Califano: “Un’opera in cui crediamo moltissimo, fondamentale per rispondere alle esigenze di un comparto storico del nostro territorio”

Fiumicino, partiti i sondaggi propedeutici all’avvio dei lavori della nuova Darsena –

Sono partiti i sondaggi propedeutici all’avvio dei lavori della nuova Darsena pescherecci a Fiumicino. Una notizia che soddisfa il consigliere regionale del Pd, Michela Califano che guarda all’opera come a una struttura “fondamentale per rispondere alle esigenze di un comparto storico del nostro territorio”.

“Proprio per accelerare l’iter nell’ultimo collegato di bilancio, il consiglio regionale ha approvato un emendamento, che mi vede come prima firmataria, grazie al quale abbiamo stanziato 14milioni di euro totali (700mila all’anno da qui al 2041 già finanziati) per questa infrastruttura e per l’ultimo miglio ferroviario del porto di Civitavecchia”, ha detto.

“Grazie a questi fondi l’Autorità portuale sarà in grado di coprire gli oneri derivanti dalla contrazione dei prestiti con la banca europea degli investimenti riguardanti gli interventi relativi proprio alla Darsena pescherecci”.

“Un risultato portato a casa con tanta fatica per il quale voglio ringraziare in particolare il Vicepresidente della Regione Lazio, Daniele Leodori e il Presidente dell’Autorità di Sistema, Pino Musolino. L’obiettivo ora è completare il prima possibile opere fondamentali per questi territori”.