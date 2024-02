Fiumicino ospita “Choco Italia in tour” dal 22 al 25 febbraio –

Fiumicino ospita “Choco Italia in tour” dal 22 al 25 febbraio

Giovedì 22 febbraio, alle ore 12, il Sindaco Mario Baccini porterà i suoi saluti agli alunni delle scuole medie ed elementari del territorio, presenti alla manifestazione “Choco Italia in tour – fiera del Cioccolato Artigianale & Dolcezze dall’Italia” prevista, a partire da giovedì 22 febbraio, dalle ore 10 alle ore 24, fino al 25 febbraio, lungo Via Torre Clementina, nel tratto compreso tra Palazzo Noccioli e Piazza G. B. Grassi. Al saluto con gli alunni sarà presente l’Assessore alle attività produttive, Raffaello Biselli.

Verrà allestito un “Villaggio del cioccolato” composto da eleganti casette di legno dove si potranno gustare specialità dolciarie, provenienti da diverse regioni italiane. Appuntamento goloso con “Una Merenda sana”: pane tradizionale farcito con spalmabile artigianale nocciola di Giffoni IGP.

“Sono molte le adesioni da parte degli alunni che in entusiasmo hanno voluto partecipare e sono felice ed orgoglioso che i ragazzi e le famiglie possano gioire di un’occasione unica nel suo genere, di divertimento ed aggregazione, direttamente nel loro territorio. – ha sottolineato il Sindaco Mario Baccini. – Inoltre il “Choco Italia in tour” si inserisce nell’ottica di promozione e sviluppo del settore enogastronomico, fiore all’occhiello per la nostra città”.

“Le iniziative da proporre per lo sviluppo del territorio sono tante, Fiumicino è una città che offre diverse possibilità. L’ impegno costante dell’Amministrazione è quello di selezionare e realizzare attività di livello che facciano del nostro comune un polo di riferimento per manifestazioni via via sempre più importanti e prestigiose ed il “Choco Italia in tour” ne è la testimonianza”. Un’occasione per visitare anche la prima “Cioko-fabbrica” europea del cioccolato artigianale curata dai Cioccolatieri di Perugia, dove apprendere giocando, i passaggi fondamentali per la produzione di cioccolato – ha dichiarato il l’Assessore alle attività produttive Raffaello Biselli.

L’evento è patrocinato dal comune di Fiumicino.