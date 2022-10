Il vicesindaco Ezio Di Genesio Pagliuca: “Un bellissimo evento a livello nazionale che si è svolto anche in tante altre città”

Fiumicino: operazione “Plastic Free” ieri sulla spiaggia di Focene –

Si sono dati appuntamento ieri sulla spiaggia di Focene e si sono rimboccati le maniche per ripulire l’arenile dai rifiuti e in particolar modo dalla plastica. È l’iniziativa Plastic Free che si è svolta a Fiumicino e in tanti altri luoghi del Paese.

“Un bellissimo evento – ha spiegato il vicesindaco Ezio Di Genesio Pagliuca – a livello nazionale che si è svolto anche in tante città, paesini, spiagge e parchi di tutta Italia per sensibilizzare, ripulire e far sentire la propria voce su quanto sia importante prenderci cura del nostro pianeta”.

E nella giornata di ieri a Focene sono stati portati via 20 sacchi grandi materiale vario: 10 di plastica, polistirolo e metalli (compresi oggetti come basi di ombrelli da spiaggia distrutte, una cassetta di plastica, una tanica da 25 litri), 3 di vetro e 7 di materiale indifferenziato.

“Grazie al referente territoriale, Alessio Cardelli, e tutte le volontarie e i volontari di Plastic Free per aver coinvolto tanti appassionati, famiglie e amici a 4 zampe in questa iniziativa preziosa per il nostro territorio” conclude Di Genesio Pagliuca. “Ringrazio l’amministrazione del Comune di Fiumicino – aggiunge Cardelli – per il sostegno a queste iniziative di sensibilizzazione che coinvolgono i cittadini, grandi e piccoli, con lo scopo condiviso di creare una coscienza civile sempre più forte e volta all’attenzione per l’ambiente”.