Fiumicino, operaio ferito sul tetto del centro commerciale WOW: intervento dei Vigili del Fuoco

L’uomo è rimasto contuso sul lastrico solare dell’ex Parco Leonardo. Recuperato con l’autoscala e affidato al 118

Un intervento di soccorso si è reso necessario nella mattinata di oggi a Fiumicino, dove un operaio è rimasto ferito mentre si trovava sul tetto del centro commerciale WOW, in via Giulio Romano 31, area ex Parco Leonardo.

L’allarme è scattato intorno alle 9.35. Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco 13A, AS13 e il nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale). Per cause ancora in corso di accertamento, l’uomo ha riportato delle contusioni mentre si trovava sul lastrico solare della struttura.

Le autorità competenti stanno ora ricostruendo la dinamica dell’accaduto per chiarire le circostanze dell’incidente.

I soccorritori hanno provveduto all’immobilizzazione dell’operaio e al suo trasferimento in sicurezza al piano strada mediante l’utilizzo dell’autoscala. Una volta a terra, l’infortunato è stato affidato alle cure del personale sanitario del 118 per le valutazioni e gli accertamenti del caso.