Fiumicino: nuovo bando per l’assegnazione dei centri sportivi comunali non utilizzati o non assegnati

Le società sportive interessate avranno tempo fino al 6 settembre per partecipare al bando

“Le società e le associazioni sportive interessate hanno tempo fino al 6 settembre per partecipare al nuovo bando di affidamento in concessione d’uso per la pratica di attività sportive e gestione dei centri sportivi comunali per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024”. Lo dichiara l’assessore allo Sport Paolo Calicchio.

“Procederemo all’assegnazione – spiega – delle palestre che non erano state assegnate con il precedente bando o per cui le società vincenti avevano rinunciato per svariati motivi”.

Le palestre comunali libere in orario extrascolastico dalle 17 alle 22 nei giorni feriali, salvo le ore di PTOF dei singoli Istituti, e dalle 10 alle 22 il sabato e la domenica a disposizione con il nuovo bando sono le seguenti:• I.C. Fregene-Passoscuro, plesso San Giusto, in via Portovenere 145 a Fregene• I.C. Colombo, plesso Colombo (succ.), viale di Focene a Focene• I.C. Maccarese, plesso R.L. Montalcini, via delle Pertucce 29 a Tragliatella• I.C. Porto Romano, plesso Porto Romano, via Bignami 26 Fiumicino• I.C. Torrimpietra, plesso Torrimpietra, Piazza dei Tipografi 14 a Torrimpietra• I.C. Torrimpietra, plesso Aranova, via Michele Rosi ad Aranova

“Obiettivo del Comune – prosegue Calicchio – ancora una volta è quello di garantire l’accesso allo sport a tutte e tutti, in considerazione anche del fatto che ogni società è tenuta ad ammettere persone indicate dai servizi sociali, perché tutte e tutti devono poter praticare sport. Un ringraziamento va a gli uffici e al dirigente d’area Emilio Scalfarotto per il lavoro svolto”.

Gli enti interessati possono presentare domanda entro le ore 12 del 6 settembre 2022. Per conoscere nel dettaglio i requisiti di partecipazione e la modalità di presentazione delle domande, i contenuti delle domande stesse, tutte le limitazioni delle attività nelle palestre e le specifiche sulle igienizzazioni è possibile consultare sul sito del Comune, sezione Albo Pretorio, il seguente link: qui