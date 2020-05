Condividi Pin 6 Condivisioni

Il Sindaco: ”Non sarà una stagione come le altre, dovremo tutti prestare grande attenzione alle prescrizioni necessarie ad evitare che possa diffondersi il contagio da Covid-19”

Fiumicino, Montino: ”La stagione balneare inizierà il 29 maggio e finirà il 20 settembre”

“La stagione balneare quest’anno andrà dal 29 maggio 2020 al 20 settembre 2020, come stabilito dall’ordinanza da me firmata oggi”. Lo dichiara il sindaco di Fiumicino Esterino Montino.

“Le date ovviamente – spiega – potranno subire variazioni a seconda delle disposizioni nazionali e regionali in materia sanitaria e di sicurezza della salute pubblica. Non sarà una stagione come le altre, dovremo tutti prestare grande attenzione alle prescrizioni necessarie ad evitare che possa diffondersi il contagio da Covid-19. Ma, con le dovute attenzioni, tutti potranno godere del nostro bellissimo mare”.

“Le attività balneari – illustra il sindaco – dovranno adottare tutte le generali misure di sicurezza relative all’igiene personale e degli ambienti e del distanziamento fisico per prevenire i contagi da coronavirus, secondo quanto stabilito dalle linee guida regionali e nazionali. In spiaggia sarà sempre vietato favorire gli assembramenti, le attrezzature balneari dovranno garantire i distanziamenti interpersonali. Sarà inoltre vietato lasciare ombrelloni, sdraio o teli dopo il tramonto o praticare sport a squadre o altre attività non specificatamente acconsentite dalle normative. Gli stabilimenti dovranno essere aperti dalle ore 8 alle 20, garantendo il servizio di soccorso e salvataggio tra le 9 e le 19. Le attività commerciali, ad esclusione degli esercizi di somministrazione di cibo e bevande sul posto o da asporto, dovranno chiudere entro le ore 21.30”.

“Negli stabilimenti – aggiunge il sindaco – dovranno essere differenziati, dove possibile, i percorsi di ingresso e di uscita, al fine di evitare assembramenti. Dovranno altresì essere evitati incroci di persone alla cassa, ai bagni, alle cabine e in ogni altro servizio offerto dalla struttura, con necessità di scaglionamento e regolamentazione dei flussi. Sarà consentito il libero accesso degli animali nel tratto di spiaggia libera di Passoscuro, tra la zona adibita ai kite surf e il Bambin Gesù, e nelle altre spiagge libere solo fino alle 9 e la sera dopo le 19”.

“Sulle spiagge libere – continua Montino – è vietato fare assembramenti ed è obbligatoria la distanza interpersonale di almeno 1 metro tra gli individui e 1,5 metri tra gli ombrelloni e i teli da mare. È garantita la pratica del naturismo sulla spiaggia di Coccia di Morto e l’attività di kite surf nelle spiagge tra Fregene e Maccarese, tra Passoscuro e Palidoro, a sud del fosso Cupino a Fiumicino, a sud del Nautinclub e nel tratto compreso tra Fregene e Focene”.

È possibile consultare tutte le altre indicazioni stabilite dall’ordinanza balneare sul sito del comune, sezione Albo pretorio, a questo link: http://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur1ME001.sto…