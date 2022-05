Da questa sera e fino al 14 maggio dalle 21 alle 6 del mattino, in programma lavori sull’arteria

Fiumicino: modifica temporanea della viabilità su via dell’Aeroporto –

Cambia temporaneamente la viabilità su via dell’Aeroporto. “A partire da questa sera e fino al 14 maggio prossimo, nella fascia oraria compresa tra le 21.00 e le 6 del mattino, nel tratto compreso tra piazza Umberto Nobile e subito dopo via Valderoa (in direzione Ostia) e poco prima via Cima Cristallo (per chi arriva da Ostia) il traffico sarà canalizzato su una sola corsia, in entrambi i sensi di marcia, alternativamente quella di destra o di sinistra a seconda di quale è, al momento, interessata dai lavori”, hanno spiegato dal Comune di Fiumicino.

“Inoltre, la rampa di via dei Montgolfier in uscita in direzione Ostia rimarrà chiusa da oggi, 9 maggio, all’11 maggio prossimo nella fascia oraria compresa tra le 21 e le 6 del giorno successivo. Il traffico sarà deviato su via Portuense da dove, attraverso via del Lago di Traiano, potrà riprendere la direzione di Ostia”.