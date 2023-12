La città di Fiumicino si è accesa di luci e colori in occasione del Natale 2023 ed oggi alle 17, nella suggestiva cornice di Via Torre Clementina, il Sindaco, Mario Baccini, insieme a tutta l’amministrazione, ha inaugurato le luminarie natalizie, promuovendo un momento di gioia e condivisione con le centinaia di cittadini presenti all’evento.

“Questa sera illumineremo tutta la città – ha dichiarato il sindaco prima di premere il pulsante ed accendere a festa Fiumicino – Abbiamo Iniziato da Via Torre Clementina, dal palazzo comunale e nei prossimi giorni tutte le località verranno illuminate. Sarà un’occasione per ricordare i valori del Natale come la famiglia e la solidarietà. Fiumicino è una città accogliente e abbiamo voluto valorizzarla e renderla ancora più ospitale nei luoghi maggiormente caratteristici”, ha concluso il primo cittadino.

Ad augurare Buone Feste alla città anche il Vicesindaco, Giovanna Onorati, l’Assessore allo Sviluppo alle Attività Produttive, Raffaello Biselli, la Consigliera Comunale Federica Poggio, che ha collaborato alla realizzazione dell’evento insieme a tutta l’amministrazione, oggi presente sotto l’arco luminoso posto all’inizio di Via Torre Clementina, (Lato Locomotiva Antica) per l’inaugurazione delle luminarie. Organizzato un flash mob natalizio che ha visto protagoniste alcune scuole di danza del territorio: Thru Ballet, Traiano scuola d’arte, Scuola di danza di Ylenia Centra, New Free Dance e Mille Luci.

Fiumicino: luci e colori per celebrare il Natale 2023 in tutte le località comunali

“Il nostro progetto di città è questo; un percorso a lungo termine mirato a connettere tutte le località ed abbiamo voluto farlo anche in occasione del Natale. Nei prossimi giorni accenderemo le luminare natalizie anche in altre zone del Comune, proprio per lanciare un segnale importante di coinvolgimento”, ha sottolineato a sua volta l’Assessore Raffaello Biselli durante gli Auguri di Natale ai presenti.

“Volevamo regalare alla nostra bellissima città l’atmosfera natalizia che merita. Siamo Partiti da Borgo Valadier, ma in poco tempo metteremo un soggetto luminoso in ogni località. Buone feste a tutti”, ha confermato Federica Poggio.

Il fronte del Comune é illuminato con delle cascate di luce e con una monumentale Stella Cometa 3 D posta lungo il lato di via Portuense. Addobbate anche la rotatoria tra via degli Orti e via Torre Clementina con l’Albero di 12 metri e la passerella pedonale adornata con luci. All’inizio della strada parallela al porto canale posto un arco di luci con la scritta di benvenuto “Merry Christmas”. Addobbo esterno e luminarie su tutti i lati del palazzo Grassi. La cerimonia ha aperto ufficialmente il programma degli appuntamenti delle festività natalizie che dureranno fino alla Befana.