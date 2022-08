Fiumicino, Le Vignole. Caroccia: “Lavori di asfaltatura su Via Montanari e Via Idra” –

“In via Geminiano Montanari e in via Idra in zona Le Vignole sono in fase di ultimazione i lavori di asfaltatura delle sedi stradali con la realizzazione di un nuovo dosso all’altezza della consegna merci del centro commerciale Da Vinci e delle fermate bus”. Lo comunica l’assessore ai Lavori pubblici Angelo Caroccia. “Sono parte dei lavori che l’assessorato ai Lavori pubblici ha iniziato nelle scorse settimane – spiega – e che andranno avanti anche nei prossimi giorni di ristrutturazione e ammodernamento di circa 70 km di strade in tutto il territorio comunale. Gli interventi interesseranno non solo le strade su cui sono stati fatti scavi da parte delle aziende dei pubblici servizi ma anche strade ammalorate o datate”.