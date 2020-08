Condividi Pin 1 Condivisioni

I consiglieri Coronas e Baccini hanno protocollato una convocazione urgente della Commissione per ottenere un quadro più chiaro e definito sulle modalità di rientro a scuola

“Fiumicino, la commissione scuola risponda in aula” –

“Tra circa 3 settimane è previsto il rientro a scuola. Eppure, sono ancora tante le incertezze e le questioni da risolvere a cui non abbiamo ricevuto risposta: non sappiamo se siano arrivati i banchi, per non parlare delle modalità di ingresso ed uscita degli alunni, nel rispetto delle normative anti Covid-19 e del mantenimento delle distanze di sicurezza”. A parlare sono il capogruppo di Forza Italia Alessio Coronas e il capogruppo di Cristiano Popolari, Mario Baccini.

“Ci rendiamo conto che alcune delle responsabilità sono del governo ma ci aspetteremmo una collaborazione attiva del comune, che ad oggi sembra solo aspettare per scaricare sugli altri gli oneri”.



“E’ compito della Commissione Scuola, del Sindaco e degli assessori competenti spiegarci come sia realmente la situazione e quali siano le loro intenzioni per affrontare questo nuovo anno scolastico ormai alle porte”.

“Insieme al presidente Mario Baccini, a tale scopo, abbiamo protocollato una richiesta di convocazione urgente della Commissione, per ottenere un quadro più chiaro e definito sulle modalità di rientro in aula”.