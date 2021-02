Share Pin 3 Condivisioni

L’assessore ai Trasporti Paolo Calicchio: “Un altro passo verso un Tpl efficiente e moderno”

“Sono state installate oggi le diciotto paline elettroniche destinate alle fermate e capolinea di maggiore afflusso, presenti nelle diverse località del Comune”. Lo dichiara l’assessore ai Trasporti, Paolo Calicchio.

Fiumicino: installate diciotto paline elettroniche

“La società di trasporti incaricata del servizio di Tpl, Trotta Bus Service S.p.A., ha provveduto alla posa in opera delle paline che consentiranno di vedere gli orari di arrivo dei bus in tempo reale, con la rispettiva linea e destinazione – prosegue Calicchio -. Saranno, in tutto, quattro le corse segnalate sul display a led ad alta visibilità, diurna e notturna, che indica anche la temperatura e l’ora. Grazie ad una connessione wireless GSM le paline comunicano direttamente con i vari mezzi, dotati anch’essi di dispositivo di localizzazione satellitare”.

Nello specifico le paline sono state installate nei seguenti punti:

capolinea di Piazza Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa;

capolinea della Stazione di Maccarese;

capolinea del Borgo di Palidoro;

capolinea di Viale Traiano;

capolinea Stazione Ferroviaria Fiera di Roma;

Via Portuense, incrocio con Via Stoccolma, nella zona del Parco Leonardo;

Via Bezzi, angolo Via Ambrosini, nei pressi dell’istituto Paolo Baffi di Fiumicino;

stazione Ferroviaria di Parco Leonardo; Via Aurelia, all’altezza della Stazione ferroviaria di Palidoro;

Via Aurelia, all’altezza della Stazione ferroviaria di Palidoro; Ospedale “Bambino Gesù” di Palidoro;

Via della Pineta di Fregene, altezza distributore;

Via Michele Rosi, vicino scuola primaria di Aranova;

Aeroporto Leonardo Da Vinci, Terminal 3C Arrivi;

Via Coccia di Morto, altezza via dei Nautili, a Focene;

Via Castel San Giorgio, nei pressi della scuola Marchiafava di Maccarese;

Largo Formichi a Testa di Lepre;

Via Portuense, all’altezza del cimitero di Fiumicino;

Via dei Romagnoli, Lido Nord, Ostia Lido.

“Grazie ad un lavoro sinergico tra gli uffici e la società Trotta stiamo provvedendo a rinnovare totalmente il Trasporto Pubblico Locale – conclude l’assessore -, offrendo ai cittadini un servizio rispondente alle esigenze di pendolari, studenti e di tutte le cittadine e i cittadini che quotidianamente usufruiscono dei mezzi pubblici per i loro spostamenti”.

“Per raggiungere questi obiettivi la società e gli uffici comunali hanno armonizzato la maggior parte degli orari dei bus”.

“Questo consente agli studenti degli istituti superiori del territorio l’accesso ai mezzi sulla base dagli orari di entrata e uscita, stabiliti dalle dirigenze scolastiche e riferiti alle disposizioni prefettizie in base alla situazione pandemica”.

